Gerade mal Dienstag und schon im Stress? Dazu würde die App des Berliner Start-ups Kenkou passen. Kenkou will, wie viele Mitbewerber auch, den Stress per App messen und lindern helfen. Ein Mega-Markt, vermutlich. Den Stress im Handel misst man aber mit anderen Mitteln. Für viele der Top 100 im Onlinehandel hat sich der Stress jedenfalls gelohnt.

///// HANDEL NATIONAL

PayPal erweitert sein Angebot für das Bezahlen im Onlineshop um Ratenzahlungen: Möglich wird das überall dort, wo das Bezahlen mit PayPal machbar ist. Die neue Option wird beim Bezahlen im Onlineshop nach dem Einloggen in das PayPal-Konto angezeigt.

Amazon soll in diesem Jahr dreimal so viele kassenlose Go-Filialen geplant haben, wie letztlich eröffnet werden. Allein 56 waren für dieses Jahr gedacht. 156 in 2020. Die sollten dann rundUmsatz einbringen. Die Zahlen zitiert "The Information" aus internen Dokumenten. Bekanntlich wird aus den Plänen nichts. Amazon schafft in diesem Jahr gerade einmal knapp 20 Läden. Die vielfach erwarteten 3000 Stores in den kommenden Jahren werden da eher zur Generationen-Aufgabe.