///// HANDEL INTERNATIONAL

Auf dem Schweizer Kreditkartenmarkt kommt es im kommenden Jahr zu einer Veränderung bei den Herausgebern. Die Cumulus-Kreditkarte des Handelskonzern Migros , die bislang von der Cembra Money Bank, wechselt zur Migros Bank. Der Vorgang soll im Juli 2022 über die Bühne gehen, dann läuft der Vertrag mit der Cembra Money Bank aus. Migros will den Kunden eine "auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete neue Cumulus-Kreditkarte" anbieten, kündigt die Handelskette an. Die konkrete Ausrichtung und der Leistungsumfang der Karte werde derzeit entwickelt, für die Inhaber der Kreditkarte ändere sich vorerst nichts, dies gelte auch für die Gültigkeitsdaten.Die Probleme der Warenlieferungen zwischen der EU und Großbritannien werden sich kurzfristig nicht verringern. Nach einem Bericht von Internetrailing hat die britische Regierung es abgelehnt, Lkw-Fahrern von Handels- und Logistikunternehmen aus der EU temporäre Visa zu erteilen. Es gebe keine solchen Pläne, obwohl im Handelssektor vor einem drohenden Mangel an Waren gewarnt werde. Die Unternehmen sollten ihre Belegschaften in Großbritannien aufstocken. Der britische Verband Logistics UK habe am vergangenen Freitag 10.000 solcher temporären Visa für Fahrer aus der EU gefordert. Der Aufruf sei dann am Sonntag gemeinsam mit dem British Retail Consortium erneuert worden. Die Regierung habe in ihrer Antwort darauf hingewiesen, dass sie Maßnahmen eingeleitet habe, um die geringe Zahl an Fahrern anzuheben. Nach Angaben der beiden Verbände fehlten rund 90.000 Fahrer, die Probleme seien durch Brexit und Corona verstärkt worden.In China werden in der Zukunft immer mehr Roboter für den Warentransport zu den Kunden durch die Straßen rollen. So hört sich die Zukunftsvorstellung des E-Commerce-Konzern Alibaba an. Mit den kleinen Fahrzeugen könnte die stark ansteigende Nachfrage im Online-Handel in China besser erfüllt werden, schreibt Alizila . Auf dem Gelände diverser Universitäten und in Stadtvierteln sollen in diesem Jahr rund 1.000 der Roboter "Xiaomanlv" zum Einsatz kommen. Die Fahrzeuge verfügten über Kapazitäten von 50 Paketen innerhalb einer Lieferung und insgesamt 500 pro Tag. Sie könnten bis zu 100 Kilometer zurücklegen. Die Aufnahme der Pakete erfolge an Sammelstellen, für den Transport bewegten sich die Roboter auf Fahrradwegen und Bürgersteigen. Der letzte Kilometer stelle bei der Auslieferung eines der größten Probleme dar, hier könnten die Roboter helfen, mit Hilfe der Algorithmen würden die schnellsten und kürzesten Wege zu den Lieferadressen berechnet. Die Kunden wünschten schnellere und flexiblere Lieferpläne, die Online-Händler auf der anderen Seite passten ihre Logistiknetzwerke an.