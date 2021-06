Kurz vor der Sommerpause und zum Ende der Legislaturperiode gibt die Bundesregierung noch einmal kräftig Gas: Das Lieferkettengesetz ist endlich verabschiedet. Nur noch diese Woche wird im Parlament gearbeitet. Während sich der Virus zu verlaufen scheint, laue Sommernächte bevorstehen und die Fußball-EM begonnen hat, verspüren wir erstmals seit einem Jahr das Gefühl von Normalität. Viel hat sich verändert, zum Beispiel auch unsere Einstellung zu den Paketlieferdiensten. Diese, so eine neue You-Gov-Umfrage, tragen zu unserer Lebensqualität bei. Das freut nicht nur Hermes.

///// HANDEL NATIONAL

Peek&Cloppenburg baut Online-Handel weiter aus

Unter dem international etablierten Markennamen Van Greaaf hat die in Hamburg ansässige Peek&Cloppenburg KG im vergangenen Jahr einen Online-Marktplatz aufgebaut, auf dem schon über 400 Modelabels präsentiert werden. Die Digital-Strategie werde fortgesetzt und weiter ausgebaut, heißt es in Hamburg. Man habe mit der Plattform einen wichtigen Trend-Indikator geschaffen und könne damit die Sortimente vor Ort in den Filialen optimieren. Auch die Umsätze der Filialen profitierten von der Online-Inspiration.



Hermes testet Lastfahrräder in Dresden und Leipzig

Die letzte Meile zum Kunden nachhaltiger zu gestalten, ist für Hermes Germany ein hehres Ziel. In Dresden und Leipzig testet der Paketzusteller nun zwei Ladenräder des Berliner Herstellers Citkar und erprobt dabei Funktionalitäten und Handhabung des E-Lastenfahrrads „Loadster“. Dieses verfügt über verschiedene modulare Aufbauten wie Kühlboxen und kann mit einem zusätzlichen Anhänger versehen werden. Wichtig sei auch, dass es führerscheinfrei gefahren werden kann. In Großstädten erreiche man mit dem Lastenrad Geschwindigkeiten, die mit dem PKW nicht möglich seien. Damit sei das Lastenrad effizienter als der Transporter, heißt es bei Hermes.



Amazon hebt Stundenlohn ab Juli auf 12 Euro an

Für alle Mitarbeiter in seinen Logistikzentren in Deutschland zahlt Amazon ab 1. Juli 2021 einen Einstiegs-Stundenlohn von 12 Euro. Im Herbst 2022 soll er auf 12,50 Euro steigen. Bisher liegt der Einstiegslohn bei 11,30 Euro. Mit der Erhöhung liegt Amazon weiterhin unter dem Stundenlohn für Aushilfskräfte (12,35 Euro), die der Posttarifvertrag vorschreibt.

///// HANDEL INTERNATIONAL Netflix startet Online-Merchandising-Store



Abomodell M-Plus: Migros will Amazon in der Schweiz zuvorkommen

In Europa ist Amazons Prime-Abomodell bislang einzigartig, und in der Schweiz wird es noch gar nicht angeboten. Nun schickt sich die Migros-Genossenschaft Aare an, Amazon zuvorzukommen: Im Juni startet das Abomodell M-Plus nach eineinhalbjähriger Testphase, zunächst regional im Gebiet der Migros Genossenschaft Aare.



Ebay bekämpft den Verkauf von Wildtieren auf der Plattform

Im Jahr 2017 entfernte der Online-Riese Ebay mehr als 522.000 Angebote von unter Artenschutz stehenden Wildtieren von seinen Plattformen, im vergangenen Jahr waren es immerhin 257.000. Die Pandemie habe das Angebot gesteigert, heißt es in einem WWF, TRAFFIC und IFAW zusammenarbeiten.

