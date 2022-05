Oscars für Datenkraken gehen an Klarna und Lieferando

///// NACHHALTIGKEIT

Apple beginnt nach jahrelanger Weigerung nun mit dem Verkauf von Ersatzteilen. Seit vergangener Woche sind Bildschirme, Akkus, Kameramodule und vieles mehr verfügbar. Auch Samsung will Reparieren möglich machen.

landesweit einen Reparaturbonus von bis zu 200 Euro. Auch in Deutschland steht das Konzept „Reparieren statt Ausrangieren“ im Koalitionsvertrag der Berliner Ampelregierung. Im Mai soll ein Maßnahmenkatalog entstehen, weiß die F.A.Z. Österreich zahlt seit vergangener Woche