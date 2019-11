Black Friday, Black Week. Cyber-Tage. Man kann es nicht mehr hören. Es ist, als liefe "Last Christmas" von Wham in Dauerschleife. Zeit der saisonalen Preishits eben. Also kaum anders als der einstige Schlussverkauf. Und auch da war man immer froh, wenn es vorbei war. Halten Sie also einfach noch ein bisschen durch. Oder schauen Sie traurig zu, wie die Billig-Flut das Weihnachtsgeschäft torpediert.

///// HANDEL NATIONAL

Werte und Weihnachten fasst das Motto "Ein Geschenk kann so viel mehr bedeuten" zusammen." Schön zu sehen, mit welchen Worten man einen Werbespot schminken kann, der Kosmetik verkauft. Das tut er (tatsächlich mit Gefühl.



Picnic - 250 Mio Euro für die Expansion

Der rasant wachsende Online-Supermarkt Picnic hat in einer Finanzierungsrunde 250 Millionen Euro erhalten. Alle bestehenden Investoren nahmen an der Finanzierungsrunde teil. Das Geld braucht man unter anderem für ein automatisiertes Fulfillment-Center in Utrecht, in dem jede Woche rund 150.000 Bestellungen abgewickelt werden sollen.

///// INTERNATIONAL

Migros beendet Amigos



Grund für das Ende: Zuletzt habe sich das Modell mehr und mehr von Peer-to-Peer-Gedanken entfernt und wurde zusehends eine normale Shopping-Plattform, heißt es. Anders gesagt: Nachbarschaftshilfe funktioniert als Geschäftsmodell nicht. Auch all die gesetzlichen Streitfragen, die hinter dem Einsatz der private Helfer stehen, die dann

Die Schweizer Migros beendet ihr Experiment mit Amigos. Im Raum Zürich und Bern konnten Kunden über die Plattform Amigos testweise füreinander einkaufen gehen. Die Besteller kauften online ein, die Zusteller nahmen die Bestellung per App an und lieferten die Einkäufe dem Besteller nach Hause. Gegen ein Entgeld.Grund für das Ende: Zuletzt habe sich das Modell mehr und mehr vonentfernt und wurde zusehends eine normale Shopping-Plattform, heißt es. Anders gesagt:funktioniert als Geschäftsmodell nicht. Auch all die gesetzlichen Streitfragen, die hinter dem Einsatz der private Helfer stehen, die dann rechtlich am Ende vielleicht doch eher Mitarbeiter sind , und die das Hackfleisch vielleicht sogar ohne Kühlkette vorbeibringen, waren da ganz sicher ein Bremsklotz.

///// TRENDS & TECH

