///// HANDEL INTERNATIONAL

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com plant ein Warenhaus, berichtet TheDrum.com : ein richtiges, 42.000 Quadratmeter großes Gebäude in der Millionenstadt Xi'an, mit fünf Stockwerken und 200.000 Artikeln von 150 Marken aus dem In- und Ausland. Dem Bericht zufolge trägt man die Artikel nicht zur Kasse, sondern scannt den QR-Code und erhält sie geliefert. Im Angebot seien Elektronik, Haushaltsgeräte und digitales Zubehör, Heimtextilien, Gesundheitsprodukte und Autozubehör. Dazu kommen Services wie Wohnungsplanung, elf Themen- und 29 Erlebnisbereiche, holografische Projektionen und eine Teststation für Drohnen. Das Gebäude sei Teil einer Omnichannel-Strategie der E-Commerce-Plattform. Wenn das Warenhaus wiederkommt, sagt es nicht: "Ich bin ein Warenhaus", sondern: "Ich bin ein interaktives Erlebniszentrum".Heute ist Freitag, da darf es ein bisschen Tratsch sein. Businessinsider.com hat 15 Begriffe aus dem internen Amazon-Slang zusammengetragen . Einzelne sind eher lustig, wie "Swag Bucks" (in etwa "Beutegeld"), eine interne Währung, mit der Mitarbeiter im Haus einkaufen können. Andere spiegeln die Geschäftsoptimierung, etwa "CRaP" ("crap" = Mist): Das Wort stehe für "Can't Realize a Profit" und bezeichne Waren, die zum Beispiel wegen ihrer Sperrigkeit hohe Kosten verursachen und daher kaum Profit bringen, so wie Wasser in Flaschen. Die meisten aber beziehen sich auf die berüchtigten Arbeitsbedingungen: "Day One" meine den Grundsatz, jeden Tag so hart zu arbeiten, als wäre das Unternehmen frisch gegründet; "URA" stehe für "unregretted attrition rate" ("akzeptierte Verschleißrate"), also eine bestimmte Zahl von Leuten, die das Unternehmen verlassen sollen; "hire to fire" sei der Name für die Praxis, Leute nur einzustellen, um sie entlassen zu können und damit Fluktuationsquoten zu erfüllen. Die Wörterliste basiert auf Leaks, eine offizielle Bestätigung der Echtheit enthält der Artikel nicht.