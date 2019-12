Geht nicht. Gibts nicht. So lautete immer wieder ein Mantra in der Logistik. Beispielsweise bei der Express-Lieferung. Und dann kam einfach Amazon und machte. Logistik bestimmt auch das Morning Briefing. Amazon Logistics den Beitrag des Tages. Jetzt aber erst einmal Ihnen allen erholsame und harmonische Weihnachtstage, vor allem jenen, die in diesen Stunden zeigen, was alles so geht. Auch in letzter Minute.

///// HANDEL NATIONAL





Wenn Politik keine Ahnung vom Handel hat, aber was machen will

Wenn die Politik sich an die großen Themen nicht herantraut, macht sie gerne in Aktionismus. Beispiel 1: Die Bundesregierung willObhutspflicht für den Umgang mit Retouren und nicht verkaufter Neuware einführen. Dadurch soll die Vernichtung von Produkten durch Händler verringert werden. Ziel: Prügelknabe Versandhandel, allen voran Amazon. Und: endlich macht man auch mal was fürs Klima. Yippee. Was man geziemt übersieht: Die vernichteten Warenberge im stationären Handel. Und: Die Regelung ist Augenwischerei. Die Forderung des Ministeriums: Vernichtung nur als Ultima Ratio, wenn die Nutzung, Verkauf oder Spende technisch oder rechtlich nicht mehr möglich – oder wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Im Grunde also eine Beschreibung der gängigen Praxis.

Beispiel 2: Grünenfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt will Bußgelder , wenn Post- und Paketdienste Murks machen. Klingt nach: Endlich kümmert sich jemand um uns kleine Kunden. Ist aber nicht nötig. Hermes und Co gehen von selbst den Weg aller Neckermännchen und den Rest erledigt Amazon Logistics zu aller Zufriedenheit.



lokales Pricing, Personalisierung per App - die Drogeriemarktkette dm setzt auf Individualisierung des Angebots und bringt die Personalisierung auf die Fläche. Wo und wie liest man in der .



Sparkassen im Apple-Pay-Rausch

Nach einem Jahr Gezicke führen nun auch die Sparkassen Apple Pay ein. Und die Kunden aktivieren die Funktion wie im Rausch . Was zweierlei zeigt. Das Sparkassen-Management versteht viel von Fähnchen, aber kaum was von Kunden. Und: Die eigenen Mobile-Payment-Lösungen von Sparkassen und Banken werden auf Dauer so gut aufs Konto einzahlen wie Yapital bei Otto.

///// INTERNATIONAL

Walmart sollte FedEx kaufen

müdes Management und fatale Fehleinschätzungen der Zukunft sowie schlechte Leistungen führen können, das sieht man gerade bei FedEx. Von Amazon rausgeworfen, von eigenen Krisen gebeutelt ist man auf dem besten Weg zum PanAm der Logistik zu werden. Walmart sollte die Reste kaufen, meint Wohin fehlende Innovationen, einund fatale Fehleinschätzungen der Zukunft sowie schlechte Leistungen führen können, das sieht man gerade bei FedEx. Von Amazon rausgeworfen, von eigenen Krisen gebeutelt ist man auf dem besten Weg zum PanAm der Logistik zu werden. Walmart sollte die Reste kaufen, meint Marketing-Professor Scott Galloway.

///// TRENDS & TECH

Zahlen, Daten, Fakten von McKinsey im



Datenleck bei Facebook

267 Mio Nutzer-Profilen offengelegt hat. Betroffen waren überwiegend US-Nutzer. Facebook muss ein Datenleck erklären , das Telefonnummern, Klarnamen und Facebook-IDs zuoffengelegt hat. Betroffen waren überwiegend US-Nutzer. Pflichtlektüre für alle, die sich mit dem Markt in China beschäftigen. Über 20 Seitenim "China Consumer Report 2020".

Schluss mit Adaptern und Kabeln - und Funkmasten? Apple forscht , ob und wie man Internetdaten ab 2025 per Satellit direkt auf Geräte übertragen kann. Zumindest theoretisch ist die drahtlose Technologie denkbar. Zwei Folgen könnte das haben: 1. Apple verdient eines Tages weniger mit Kabelzubehör. 2. Telekom und Co müssen sich fragen, was sie mit sich und mit ihren Leitungen und Funknetzen noch anfangen wollen.

