Liebe Leserin, lieber Leser, die Zukunft bietet uns mannigfaltige Möglichkeiten. Oft bietet sie ganz andere Realitäten als jene, an die wir gedacht haben. Bestseller-Autor Tom Hillenbrand schüttelt in seinen Science-Fiction-Thrillern innovative Ideen quasi aus dem Ärmel. Was Unternehmen davon haben, besprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge. Hören sie doch mal rein - vor oder nachdem sie sich dem Heute, dem Tagesgeschäft und dem Morning Briefing - mit einigen überraschenden Neuigkeiten - gewidmet haben.

Picnic dehnt sich aus:

Zalando der Lebensmittelhändler zu werden.

Zumal Picnic etwas bietet, das weder Rewe noch Amazon derzeit leisten. Dort wechseln die Fahrer schneller als bei dem Wetter die Milch draußen sauer wird. Picnic aber setzt auf die Renaissance des "Milchmanns". In der Picnic-App sehen die Kunden sowohl den Namen und das Foto des Fahrers (der möglichst selten wechselt) als auch die aktuelle Position und den Routenverlauf des Fahrzeugs. Das schafft Vertrauen. In Marke, Service und Ware. Auch gut: Zu den Zulieferern zählen neben Edeka Rhein-Ruhr zahlreiche Bäckereien, Metzger, und Bauernhöfe aus der Region. Der im April im Kreis Neuss bei Düsseldorf gestartete Online-Supermarkt Picnic expandiert nun nach Mönchengladbach . Praktisch: das Lager in Viersen ist quasi in der Nachbarschaft. Bis 2019 will man hierzulande bis zu 20 Städte beliefern. 15 Millionen Euro stehen erstma lfür die Expansion bereit. Spannend an Picnic ist vor allem das Lieferkonzept: Feste Lieferrouten statt Wunschzeitfenster. Das senkt die Transportkosten. Muss es auch. Denn Picnic liefert kostenlos. Eigentlich ist das irrwitzig. Aber das war der kostenlose Versand und das Retourenversprechen von Zalando einst auch. Weshalb meiner einer (aber nicht nur deswegen) wettet, dass Picnic das Zeug hat, zumzu werden.Zumal Picnic etwas bietet, das weder Rewe noch Amazon derzeit leisten. Dort wechseln die Fahrer schneller als bei dem Wetter die Milch draußen sauer wird. Picnic aber setzt auf die Renaissance des "Milchmanns". In der Picnic-App sehen die Kunden sowohl den Namen und das Foto des Fahrers (der möglichst selten wechselt) als auch die aktuelle Position und den Routenverlauf des Fahrzeugs. Das schafft Vertrauen. In Marke, Service und Ware. Auch gut: Zu den Zulieferern zählen neben Edeka Rhein-Ruhr zahlreiche Bäckereien, Metzger, und Bauernhöfe aus der Region.

Tengelmann mischt bei Wish mit:

Shopping-App setzt auf Discount-Preise und eine Oberfläche, die ein wenig an Pinterest erinnert. Das US-Start-up ist nach eigener Aussage bereits das sechstgrößte E-Commerce-Unternehmen weltweit. Der Venture-Arm von Tengelmann hat sich laut Jahresbericht (pdf) an Wish beteiligt. Die nicht unumstrittene Shopping-App Wish ist längst der Shooting-Star der internationalen E-Commerce-Szene. Diesetzt auf Discount-Preise und eine Oberfläche, die ein wenig an Pinterest erinnert. Das US-Start-up ist nach eigener Aussage bereits das sechstgrößte E-Commerce-Unternehmen weltweit. etailment hat Wish erst kürzlich ausführlich vorgestellt.

10 Prozent Plus für Babymarkt:

Online-Marktführerschaft in Europa an. Die Tengelmann-Tochter setzt aber zunehmend auch auf Filialen.



Ikea bastelt an neuem Onlineshop: Omnichannel Überstunden. IKea will Anfang 2019 eine neue Version seinen Onlineshops einführen. Wegen mehr Einkaufserlebnis und so. Ob Ikea dann das Rätsel knackt, wie man den Teelichter-Mitnahme-Effekt aus den Läden online überträgt? Im Interview mit Internet World klingt Michael Mette, Deputy Retail Manager, eher, also mache man erst einmal für die Hygienefaktoren imÜberstunden.

Zalando - Diese Zahlen lassen aufhorchen: Nach unserer Blitzmeldung im Morning Briefing über die gestern frisch veröffentlichten Quartalszahlen lohnt der Hinweis auf ein paar Details: Es wird billiger gekauft. Der Durchschnittsumsatz pro Bestellung sank um rund vier Euro auf 60,40 Euro. Grund: Mehr Badehosen und Bikinis, statt Jacken und Westen landen im Warenkorb. Das Wetter. Sie wissen schon. Weitere Ursache: Es wird mehr mobil geshoppt (78 Prozent Mobile Site-Visits) und das dann billiger. Vorstand Rubin Ritter bejubelte ohnehin lieber das Partnerprogramm. Kann er auch. Die Marktplatzumsätze erreichen 10 Prozent des Umsatzes (GMV-Basis). Trotzdem: Zalando muss hoffen, dass das Beauty-Konzept punktet und mehr Lippenstifte im Paket landen. Denn mit steigenden Paketkosten ist zu rechnen. Die drücken schon jetzt zunehmend auf die Vertriebskosten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz des Tengelmann-Unternehmens laut Geschäftsbericht (pdf) Babymarkt.de um mehr als 10 Prozent auf 134,3 Millionen Euro. babymarkt.de strebt diein Europa an. Die Tengelmann-Tochter setzt aber zunehmend auch auf Filialen.

ebay - Neue Regeln und Services:

Gutscheine im Verkäufer-Cockpit Pro, vereinfachte Rückgabeprozesse, Neuerungen im After Sales-Bereich, HTTPS-Pflicht und einiges mehr. Was dringend ist und was bis zum nächsten Regen warten kann, kann man bei INTERNATIONAL Schluss mit Sonnenliege. eBay-Verkäufer müssen jetzt die ganzen Neuerungen durchforsten. Dazu gehören eigeneim Verkäufer-Cockpit Pro, vereinfachte Rückgabeprozesse, Neuerungen im After Sales-Bereich, HTTPS-Pflicht und einiges mehr. Was dringend ist und was bis zum nächsten Regen warten kann, kann man bei eBay nachlesen.

Amazon bringt die Ware binnen 30 Minuten ans Auto:

Whole Foods auf ein neues Tempo-Niveau. Bereits nach 30 Minuten sollen Kunden in einigen Testmärkten die Ware abholen können. Und: Das Einkaufspaket wird dem Kunden auf speziell reservierten Parkflächen direkt ans Auto gebracht. Das kleine Extra-Tempo kostet Prime-Kunden 4,99 Dollar. Amazon hebt Click & Collect beiauf ein neues Tempo-Niveau. Bereits nach 30 Minuten sollen Kunden in einigen Testmärkten die Ware abholen können. Und: Das Einkaufspaket wird dem Kunden auf speziell reservierten Parkflächen direkt ans Auto gebracht. Das kleine Extra-Tempo kostet Prime-Kunden 4,99 Dollar.

TRENDS & FAKTEN

Snapchat schrumpft:

Umsatz stieg jedoch im Jahresvergleich um über 44 Prozent auf 262 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen. Die Verluste reduzierten sich von 443 Millionen auf 353 Millionen Dollar. Snapchat verliert binnen eines Quartals drei Millionen Nutzer auf 188 Millionen. Für Snapchat ein ungewohnter Schwund. Derstieg jedoch im Jahresvergleich um über 44 Prozent auf 262 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen. Die Verluste reduzierten sich von 443 Millionen auf 353 Millionen Dollar.

Musk will Tesla von der Börse nehmen:

420 Dollar zu privatisieren. Die Börse spielte prompt verrückt. Der Handel wurde ausgesetzt. Elon Musk will Tesla womöglich von der Börse nehmen . Der Chef des Autobauers twitterte, er denke darüber nach, Tesla bei einem Aktienkurs vonzu privatisieren. Die Börse spielte prompt verrückt. Der Handel wurde ausgesetzt.

