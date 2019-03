Liebe Leserin, lieber Leser, mehr Sortiment, mehr Marken, mehr Fläche (doch, wirklich), mehr Reichweite. Im Handel ist "Mehr" (siehe auch Rabatte) immer schon das Credo gewesen. Mehr vom Richtigen, das ist die Hoffnung. Weniger ist aber manchmal mehr. Das wusste der Volksmund schon vor Marie Kondo. In einer Welt der Allesverfügbarkeit schafft Limitierung vielleicht bald - nunja - Mehrwert. Darüber bald - äh -mehr. Guten Morgen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main einen Teilerfolg gegen gekaufte Bewertungen erzielt. Die Plattform kann verlangen, dass Drittanbieter gekaufte Rezensionen (Geld oder Produkte) auf amazon.de als solche kennzeichnen. Da dürfte Amazon auch ein bisschen erleichtert sein, dass das Gericht nicht das Kind gleich mit dem Bade ausschüttete. Denn im exklusiven Klub "Amazon Vine" versorgt Amazon selbst Tester gegen Bewertungen mit Produkten. Die Artikel sind fairerweise auch entsprechend gekennzeichnet.

Picnic dehnt sein Liefergebiet derzeit schneller aus, als die Großmächte der Branche ihre Online-Avancen eindampfen. Ab April bietet der Online-Supermarkt seinen Dienst auch im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen an. Der neue Picnic-Hub befindet sich in der ehemaligen „Bananenhalle“ von Kaiser’s, in der früher exotische Früchte gelagert wurden. Vom neuen Hub aus können Picnic E-Vans über 60.000 Haushalte in Viersen, Dülken, Schwalmtal, Süchteln, Neersen und Anrath erreichen. Berlinern sei gesagt: im eher dünn besiedelten Niederrhein ist das ein Massenpublikum.

Last-Mile-Offensive und kündigt 500 weitere Partner-Filialen und Paketshops sowie 1.000 zusätzliche Packstationen an. Bis wann? Sagt DHL nicht. Weil man das selbst nicht weiß? Darüber hinaus testet die Deutsche Post beispielsweise in Bad Kreuznach neue Filialkonzepte, wie zum Beispiel Selbstbedienungsautomaten und Drive-in-Stationen zur Einlieferung und Abholung von Sendungen. Wo es sonst noch Nachholbedarf gibt, sagt der gelbe Riese



Mehr Beauty bei Zalando

expandiert mit seiner Beauty-Kategorie in den kommenden Wochen nach Schweden, Dänemark, Frankreich, Belgien und Italien. Derweil wächst das deutsche Beauty-Sortiment. Aktuell um acht neue Estée Lauder Marken. Derzeit bietet Zalando rund 250 Marken rund um Kosmetik. Szenenwechsel: Douglas-Chefin Tina Müller DHL macht ein bisschen inund kündigt 500 weitere Partner-Filialen und Paketshops sowie 1.000 zusätzliche Packstationen an. Bis wann? Sagt DHL nicht. Weil man das selbst nicht weiß? Darüber hinaus testet die Deutsche Post beispielsweise in Bad Kreuznach neue Filialkonzepte, wie zum Beispiel Selbstbedienungsautomaten und Drive-in-Stationen zur Einlieferung und Abholung von Sendungen. Wo es sonst noch Nachholbedarf gibt, sagt der gelbe Riese hier. Spoiler: eigentlich überall. Zalando expandiert mit seiner Beauty-Kategorie in den kommenden Wochen nach Schweden, Dänemark, Frankreich, Belgien und Italien. Derweil wächst das deutsche Beauty-Sortiment. Aktuell um acht neue Estée Lauder Marken. Derzeit bietet Zalando rundrund um Kosmetik. Szenenwechsel: bekennt sich weiter zur Fläche, digitalisiert und vernetzt - oder wie gerade mit der neuen Edel-Boutique "Douglas Pro" in Hamburg-Eppendorf ( Promo-Video ) in Super-Premium.

INTERNATIONAL

Kosmetikprodukte virtuell auszuprobieren. Macy's verspricht, dass alsbald mehr als 1000 Produkte so getestet werden können. Die US-Kette ist damit nur einer von vielen Händlern und Marken, die Augmented Reality inzwischen als ein zentrales Tool sehen, um das Einkaufserlebnis zu personalisieren und zusätzliche Services zu bieten. Macy's will die Augmented Reality-Funktion seiner App bald allen Nutzern anbieten. Zusammen mit Modiface testete man bislang ein Feature, das App-Nutzern die Möglichkeit bot,. Macy's verspricht, dass alsbald mehr als 1000 Produkte so getestet werden können. Die US-Kette ist damit nur einer von vielen Händlern und Marken, die Augmented Reality inzwischen als ein zentrales Tool sehen, um das Einkaufserlebnis zu personalisieren und zusätzliche Services zu bieten.

22,7 Milliarden Dollar unverändert. Der Nettogewinn sank indes um 26,5% auf 799 Mio. Dollar.



Die US-Kette Target bekrabbelt sich ein wenig und wächst auf vergleichbarer Fläche 2018 um 5%. So gut stand Target seit 2005 nicht mehr da. Digital legt Target dabei um 36% zu. Im vierten Quartal blieb der Gesamtumsatz mitunverändert. Der Nettogewinn sank indes um 26,5% auf 799 Mio. Dollar.

Tmall, die B2C-Shopping-Plattform von Alibaba, will in diesem Jahr 1.000 neue Flagship Stores im Bereich Kosmetik eröffnen. Mit sieben namhaften internationalen Kosmetikunternehmen gibt es bereits Vereinbarungen zur Eröffnung von Flagship Stores auf Tmall: Tom Ford, Glamglow, P&Gs neue Beauty-Linie Oriental Therapy, Cosme und d-program aus Japan, Primera aus Korea und Barnangen aus Schweden.

TRENDS & FAKTEN

M&S und Ocado für den britischen Lebensmittelhandel bedeutet – und für den deutschen".



Start-up des Tages Boxen entwerfen können. Verpackungen sind für Onlinehändler ein ideales Marketinginstrument. Die Packhelp-Gründer haben eine Onlineplattform entwickelt, auf der Händler ihre ganz individuellenentwerfen können. Treffende Analyse im Supermarkt-Blog : "Was der Zusammenschluss vonfür den britischen Lebensmittelhandel bedeutet – und für den deutschen".

Walz Versandhandel-Gruppe näher anzuschauen. Und siehe da: Unter den Top-Onlineshops 2018 belegt baby-walz.de Platz 76. Grund genug, sich dienäher anzuschauen. Und siehe da: Man entdeckt einen heimlichen Star.

Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Bleiben auch Sie up-to-date. Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe. Hier geht es zum Abo