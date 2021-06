Und wieder erhält ein Internetkonzern einen Schuss vor den Bug. Am Wochenende war es Facebook von der EU-Kommission, nun muss Google in Frankreich eine Millionenstrafe zahlen. Aber die Verantwortlichen haben ihre schlechten Karten erkannt und sich auf einen Vergleich geeinigt und Besserung versprochen. Die Gefahr weiterer Klagen, die dann von Geschäftspartnern kommen könnten und die sie verlieren könnten, wurde bei Google wohl doch als zu groß eingeschätzt. Dabei arbeiten die Unternehmen immer stärker daran, ihren Verkauf mit neuer Technologie und Künstlicher Intelligenz aufzubauen und damit die Abhängigkeit von Google & Co. zu verringern. Pinterest setzt auf Inspiration und eine Verknüpfung der Fotos auf dem Handy mit dem Online-Shopping, bei Expedia sollen die Kunden durch mögliche Erlebnisse zur Buchung geführt werden, Vviinn will mit Künstlicher Intelligenz Cookies überflüssig machen.

///// HANDEL NATIONAL



Pinterest baut die Shopping-Funktionen aus

In der Zukunft ist auf Pinterest auch in Deutschland das Online-Shoppen über visuelle Wahrnehmung möglich, teilt das Unternehmen mit. Die Kunden könnten dann über die Foto-App mit Hilfe von Pins oder Pinnwänden kaufen. So soll es dann möglich sein, einen Gegenstand zu fotografieren und im Anschluss von Händlern das entsprechende Angebot zu erhalten. Fotos aus dem Netz könnten auf Pinnwänden hinterlegt werden. In den neu eingerichteten Einkaufslisten, die zum Start nur in den USA und Großbritannien verfügbar seien und im Lauf des Jahres nach Deutschland kommen sollen, würden die Produkt-Pins automatisch gespeichert. Dazu gehöre dann auch eine Funktion, die die Kunden informiere, wenn das Produkt angeboten werde. Für Händler kündigt das Unternehmen die neuen Funktionen Verifiziertes-Händler-Programm, Händler-Schaufenster im Profil und neue Produktmarkierungen an.



Mit dem Fahrrad aufs Parkett

Bike24 will in diesem Jahr an die Frankfurter Börse, meldet Der Aktionär. Der Online-Fahrradhändler aus Dresden sehe einen Börsengang als die beste Möglichkeit, um genug finanzielle Mittel für die weitere Expansion zu gewinnen. Aktiv sei das Unternehmen bereits in Spanien, weitere Märkte für Fahrräder, E-Bikes und Ausrüstung sollen Frankreich und Italien werden. Der Umsatz habe im vergangenen Jahr bei rund 200 Millionen Euro gelegen. Geplant sei als erster Schritt eine Privatplatzierung. Für die Aktien wolle die Unternehmensleitung einen Streubesitz von rund 40 Prozent erreichen.



Verbraucherstimmung steigt laut HDE-Konsumbarometer weiter an

Die positive Entwicklung der Infektionszahlen und der Zahlen aus den Krankenhäusern sowie die Lockerung der Maßnahmen sehen die Analysten des HDE als Grund für eine weitere Verbesserung der Verbraucherstimmung im HDE-Konsumbarometer. Der Wert des Barometers sei den vierten Monat in Folge gestiegen, nach 97,34 im Mai liege er nun bei 97,65. Die Verbraucher zeigten eine optimistischere Konjunkturerwartung, der erreichte Wert sei der höchste seit März 2020. Dagegen seien jedoch die reinen Verkaufszahlen leicht rückläufig. Die verbesserten Konsummöglichkeiten träfen auf eine nachlassende Konsumneigung. Im Vergleich zum Barometer im Mai werde weniger eingekauft, im Gegensatz dazu aber mehr Geld angespart. Bei der Fortsetzung der Öffnungen im Handel könne von einem Wachstum des privaten Konsums ausgegangen werden, ein "sprunghafter Anstieg" sei aber nicht zu erwarten.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Expedia will das Marketing neu aufbauen

Ende April hat Expedia den neuen



Millionenstrafe gegen Google

Google muss in Frankreich eine Strafe in Höhe von 220 Millionen Euro zahlen. Die Wettbewerbsbehörde des Landes hat die Strafzahlung wegen des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung des Internet-Konzerns auf dem Online-Werbemarkt verhängt, meldet



Pinduoduo überholt Alibaba

Der chinesische Online-Supermarkt Pinduoduo hat es geschafft, in China die Position mit den meisten Kunden erreicht und damit den Handelskonzern Alibaba überholt, meldet



