Liebe Leserin, lieber Leser, antizyklisch soll man agieren, das lehrt ja manch ein Management-Buch. Wenn jetzt im Londoner Department Store Selfridges schon der Christmas Shop eröffnet wird, ist das also streng nach Lehrbuch. Und Tradition. Selfridges eröffnet den Shop immer Ende Juli, macht damit Rekordumsätze. Auch das ist also streng nach Lehrbuch. So leicht hat es der Handel nicht immer.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Fashion ID, Online-Shop von Peek & Cloppenburg, eingereicht. Das Urteil: Websites, die den Like-Button einbinden, müssen bei den Nutzern die Einwilligung einholen, dass der Knopf nach Hause telefonieren darf. Nötig könnte damit ein weiterer Einwilligungs-Klick werden. Denkbar ist aber auch eine abgespeckte Button-Funktion. Die finale Entscheidung liegt nun im Berufungs-Verfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf, das den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hatte. Die wichtigsten Fragen dazu klärt



Payback-App wird persönlicher

Die Payback App passt sich nun inhaltlich und farblich der Filiale des jeweiligen Partners an, wenn die Nutzer mit der neuen Funktion „Payback Go“ dort einchecken. Die App soll dann die spezifischen Angebote und Coupons des Partners anzeigen.



Douglas testet AR-Schmink-Spiegel Beauty-App (Douglas hat das Feature auch in der App) ohnehin auf dem Smartphone haben dürfte? Douglas ist aber nicht der erste Filialist, der eine AR-Makeup-Station testet. Douglas testet in seiner Düsseldorfer Edel-Filiale nun interaktive Schminkspiegel, die per Augmented Reality (AR) wechselnde Lippenstifte und Co (L’Oréal) ins Gesicht zaubern. Ein wenig fragt man sich ja, welche Kundin danach verlangen wird? Die Kundin ab 40, die eigentlich lieber direkte Beratung hätte, oder die Millennial-Kundin, die eine entsprechende(Douglas hat das Feature auch in der App) ohnehin auf dem Smartphone haben dürfte? Douglas ist aber nicht der erste Filialist, der einetestet. Versuche mit Beauty-AR gibt es rund um den Globus - auch für App und Desktop. Website-Betreiber stehen beim Like-Button von Facebook mit in der Datenschutz-Pflicht. Das hat jetzt der EuGH (pdf) entschieden. Die Verbraucherzentrale hatte eine Unterlassungsklage gegen, Online-Shop von, eingereicht. Das Urteil: Websites, die den Like-Button einbinden, müssen bei den Nutzern die Einwilligung einholen, dass der Knopf nach Hause telefonieren darf. Nötig könnte damit ein weiterer Einwilligungs-Klick werden. Denkbar ist aber auch eine abgespeckte Button-Funktion. Die finale Entscheidung liegt nun im Berufungs-Verfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf, das den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hatte. Die wichtigsten Fragen dazu klärt "Zeit online" Die Payback App passt sich nun inhaltlich und farblich der Filiale des jeweiligen Partners an, wenn die Nutzer mit der neuen Funktiondort einchecken. Die App soll dann die spezifischen Angebote und Coupons des Partners anzeigen.

///// INTERNATIONAL

Essens-Lieferdienst Uber Eats in Indien abzukaufen und kooperiert wohl auch mit lokalen Partnern. Das ist ein wenig weit weg und strukturell ein wenig zu anders, um daraus Rückschlüsse auf hiesige Methoden zuzulassen. Aber es könnte spannend sein, wie sich Amazon dort anstellt. Zumal Amazon in Europa einen hohen Millionenbetrag in den Essenslieferdienst Deliveroo investiert hat.

Amazon soll daran interessiert sein , Uber seinenUber Eats in Indien abzukaufen und kooperiert wohl auch mit lokalen Partnern. Das ist ein wenig weit weg und strukturell ein wenig zu anders, um daraus Rückschlüsse auf hiesige Methoden zuzulassen. Aber es könnte spannend sein, wie sich Amazon dort anstellt. Zumal Amazon in Europa einen hohen Millionenbetrag in den Essenslieferdienst Deliveroo investiert hat.

///// TRENDS & TECH

disziplinierter mit dem Geld umgehen will. entlässt weltweit 400 (von 1200) Mitarbeitern i m Marketing. Uber, bislang eine Geldvernichtungsmaschine (2 Milliarden Dollar jährlich), muss nun wohl zeigen, dass man ein wenigmit dem Geld umgehen will. Mobilitätsdienstleister Uber muss, Trommelwirbel, sparen und

Socia-Media-Budgets von Otto? Weg von Facebook und hin zu TikTok und Instagram. "Auf Facebook wird viel weniger mit Brand-Inhalten interagiert als auf Instagram", sagt Sahra Al-Dujaili, bei Otto verantwortlich für Social Media, gegenüber



Wohin wandern Zeit und Geld für dievon Otto? Weg von Facebook und hin zu TikTok und Instagram. "Auf Facebook wird viel weniger mit Brand-Inhalten interagiert als auf Instagram", sagt Sahra Al-Dujaili, bei Otto verantwortlich für Social Media, gegenüber Horizont . Instagram TV und Instagram Shopping böten reichlich Potenzial und und TikTok sei "der große Hoffnungsträger in der Werbebranche."

ByteDance, das Unternehmen hinter dem Kids-Hype TikTok, will offenbar ein eigens Smartphone bauen, so ein Bericht von



Start-up des Tages

Cousture.de ist ein Online-Marktplatz, der junge, unabhängige Modedesigner präsentiert. Dabei sollen auch die persönlichen Geschichten und die Menschen hinter den Marken wirken. Auf die eigene Wirkung baut Crowdfunding-Kampagne.



, das Unternehmen hinter dem Kids-Hype TikTok, will offenbar ein eigens Smartphone bauen, so ein Bericht von Reuters . Und alle Eltern so: Oh nein!Cousture.de ist ein Online-Marktplatz, der junge, unabhängige Modedesigner präsentiert. Dabei sollen auch die persönlichen Geschichten und die Menschen hinter den Marken wirken. Auf die eigene Wirkung baut das Start-up gerade mit einer

Favorit der Leser

interaktive Umkleidekabine wieder ab. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn die Kabine kommuniziert weiterhin, nur nicht mit dem Kunden. Wie Adler die RFID-Technik künftig nutzen will, um das Kundenverhalten besser zu verstehen. Die Modekette Adler schafft diewieder ab. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn die Kabine kommuniziert weiterhin, nur nicht mit dem Kunden. Wie Adler die RFID-Technik künftig nutzen will, um das Kundenverhalten besser zu verstehen.

War Whole Foods für Amazon nur der Anfang im Supermarkt-Business? Laut einem Bericht der New York Times erwägt Amazon, eine weiteren Lebensmittelanbieter von Grund auf neu aufzubauen. Der Tech-Riese tüftelt demnach an einem, der speziell auf die Abholung und Lieferung zugeschnitten wird. Amazon suche bereits nach Räumen in der Nähe von Whole Foods-Standorten, so dass sich die Geschäfte Lager- und Kommissionsflächen teilen könnten. Gerüchte über ein neues Supermarkt-Konzept tauchten in jüngster Zeit immer wieder einmal auf.Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Teilen Sie das gerne mit Freunden und Kollegen. Danke vorab! Hier geht es zum Abo . Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe.