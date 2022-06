Einkaufsstrategien der Online-Shopperinnen und -Shopper sind für die Nachhaltigkeit entscheidend. Zu wissen, was man will und braucht, führt zu kaum Retouren und überschaubarer Verpackung. Wenn aber Produkte bestellt werden, bei denen von vorneherein klar ist, dass sie nur der Ansicht oder der Anprobe dienen, und somit auf jeden Fall zurückgehen, ist die Umweltbilanz problematisch. Ein Viertel der Befragten geben bei einer Postbank-Studie an, so zu handeln. Das sind zu viele.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Krieg, Lockdown und Streiks: HHLA appelliert an Logistikpartner

Die Konzernchefin Angela Titzrath des Hamburger Hafenkonzern HHLA forderte in dieser Woche die Logistikpartner dazu auf, sich in Sachen Lieferketten besser abzustimmen. Reedereien, Speditionen, die Bahn, Auftraggeber sowie Behörden trügen Verantwortung und sollten die Lage nicht für eigene Interessen ausnutzen. Wie die F.A.Z. berichtet, ist die Lage unter anderen bei der Deutschen Bahn im Güterverkehr derzeit besonders chaotisch. Die Güterzüge dümpelten auf Abstellgleisen und hätten tagelange Verspätungen.



+++Anzeige+++

Software als Turbo für schnelles Wachstum im E-Commerce

Einen Need in der Gesellschaft erkennen, eine Lösung anbieten und damit erfolgreich werden. So stellen sich viele E-Commerce Gründerinnen und Gründer ihren Weg vor. Doch der Alltag entpuppt sich oft als monotones Abarbeiten. Dabei liegen hier genau die vermeintlichen Pain-Points, die zu Erfolg oder Misserfolg eines Startups beitragen. Mit smarter Software gelingt der Durchbruch. Mehr lesen



Bofrost bekommt vegane Konkurrenz von Every Foods

Tiefgefrorene Produkte von hoher Qualität sind eine gute Möglichkeit, sich vegan zu ernähren, behaupten die Gründer von Every Foods Benjamin Ahlers und Casimir Rob im Gespräch mit der Wirtschaftswoche. Das Start-up liefert erntefrisch schockgefrorene Lieblingsgerichte auf Pflanzenbasis nach Hause, die man in zehn Minuten zubereiten könne. Alle Produkte seien vegan. Every Foods ist in Berlin zuhause, liefert aber bereits in mehrere europäische Länder.



Arbeitsministerium will grenzüberschreitende Schutzstandards für digitale Plattformarbeit

Da viele Anbieter von Dienstleistungen via Internet grenzüberschreitend tätig seien, hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für neue europäische Schutzstandards bei digitaler Plattformarbeit ausgesprochen. Gestern trafen sich in Luxemburg die EU-Sozialminister. Mit Blick auf die Liefer- und Fahrdienste wies Heil darauf hin, dass die Digitalisierung nicht zu Ausbeutung führen dürfe. Deshalb brauche es europaweite Mindeststandards.

///// HANDEL INTERNATIONAL Ebay steigt ins Live-Shopping ein



Amazon-Kurznachrichten aus dem In- und Ausland Der Amazon-Prime-Day findet nun am 12. und 13. Juli 2023 statt.

Die Aktienkurse der führenden afrikanischen E-Commerce-Plattform Jumia fiel um zehn Prozent und die des argentinischen Marktplatzes Mercadolibre um sieben Prozent nachdem Amazon gestern seinen Markteintritt erklärt hat.

Die Luxusmarke Cartier und Amazon haben acht Firmen und einen Influencer wegen Fälschung von Markenartikeln verklagt. Amazon habe im Jahr 2021 mehr als drei Mio. gefälschte Artikel auf seinen Marktplätzen gefunden und entfernt.

Amazon bietet Amazon-Pay-Nutzern die Ratenzahlung mit Barclays nun auch in externen Webshops an. Diese Zahlungsart werde immer beliebter.

Onlinehaendler.de berichtet, Amazon habe angekündigt, ab dem 15. Juni 2022 Produkte zu sperren, für die kein Nachweis darüber erbracht wurde, dass sie die Anforderungen des neuen Verpackungsgesetzes entsprächen, das am 1. Juli 2022 in Kraft tritt.

In Fechen bei Köln will Amazon ein neues Sortierzentrum auf dem Gelände eines früheren Kaufhof-Zentrallagers errichten. Ebay kündigte gestern in den USA den Start von "eBay Live" an, einer speziellen Shopping-Plattform, die den Nutzern die Möglichkeit bietet, Produkte in einer interaktiven Live-Umgebung zu suchen und zu kaufen. Die neue Beta-Technologie verbindet Unterhaltung mit dem sofortigen Kauf. In der ersten Live-Ausgabe wird eine Auswahl begehrter und seltener Sammelkarten des Ebay-Verkäufers Bleecker Trading angeboten. Diese wurde vom Sammelkarten-Enthusiasten DJ Skee moderiert. ///// TRENDS & TECH Läden ohne Kasse: Was Händler beim Thema Datenschutz beachten müssen

Amazon Go in den USA ist der Vorreiter, inzwischen gibt es auch hierzulande erste Pilotprojekte zum kassenlosen Einkauf. Die dabei eingesetzten Technologien zielen meist darauf ab, die Bewegungen von Kunden genau zu verfolgen und zu analysieren. Warum der Implementierung von kassenlosem Bezahlen dennoch aus DSGVO-Sicht nichts entgegensteht und wie der Datenschutz von Anfang an mitgedacht werden kann, erklärt



Amazon Go in den USA ist der Vorreiter, inzwischen gibt es auch hierzulande erste Pilotprojekte zum kassenlosen Einkauf. Die dabei eingesetzten Technologien zielen meist darauf ab, die Bewegungen von Kunden genau zu verfolgen und zu analysieren. Warum der Implementierung von kassenlosem Bezahlen dennoch aus DSGVO-Sicht nichts entgegensteht und wie der Datenschutz von Anfang an mitgedacht werden kann, erklärt Etailment-Expertin Kathrin Schürmann