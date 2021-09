Die Risiken, die Kryptowährungen mit sich führen und wie schnell sie eintreten können, haben sich am Montag deutlich gezeigt. Im Laufe des Tages geisterte eine gefälschte Pressemeldung über Walmart durch die Nachrichtenticker. Darin hieß es, dass der Lebensmittelkonzern jetzt Litecoin als Zahlungsmittel akzeptieren werde. Die Nachricht wurde innerhalb kürzester Zeit von vielen Medien wie Reuters oder CNBC ausgegriffen und die Eigendynamik kam in Gang. Der Wechselkurs von Litecoin schoss in die Höhe, Unterstützung und Begeisterung in der Krypto-Gemeinde war groß, bis Walmart die Falschmeldung korrigierte und erklärte, dass es eine solche Anerkennung von Litecoin nicht gebe. DIe Blase ging so schnell kaputt, wie sie aufgeblasen worden war, der Kurs der Kryptowährung stürzte auf das Ausgangsniveau des Vormittags ab.

Die Großhandelspreise steigen weiter

Das Statistische Bundesamt muss für einen weiteren Monat einen Preisanstieg vermelden. Im August stiegen die Großhandelspreise um 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an. So stark ging es seit dem Oktober 1974 in einem Monat nicht mehr nach oben, heißt es von der Behörde. Als Gründe für die Entwicklung nennen die Statistiker die höheren Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Eine Rolle spiele auch das niedrige Preisniveau 2020 in Folge der Pandemie. Zu den angestiegenen Rohstoffpreisen gehören auch diejenigen von landwirtschaftlichen Produkten. Gegenüber dem August 2020 liegen die Erzeugerpreise neun Prozent höher, bei den tierischen Erzeugnissen ist die Rate um 7,7 Prozent höher, bei den pflanzlichen Produkten um 11 Prozent. Hier schlagen besonders die Preise für Getreide mit einem Plus von 21,2 Prozent zu Buche.





Amazon setzt im umgebauten Logistikzentrum auf Roboter

In Graben bei Augsburg hat Amazon nach mehrmonatiger Umbauzeit das Logistikzentrum neu eröffnet. Im Zug der Bauarbeiten wurde der Standort auf den Einsatz von Robotern eingerichtet, meldet dpa. Diese sollen für den Transport von Lagerregalen zu den Mitarbeitern zum Einsatz kommen. Dort hätten die Mitarbeiter dann die Möglichkeit die Pakete zusammenzustellen. Die Zahl der Angestellten sei um 250 auf rund 1.900 angewachsen, die Fläche im Lager sei nun 65.000 Quadratmeter größer als zuvor.



Der HDE fordert die Digitalisierung der Innenstädte

Und ein weiteres Mal geht der Handelsverband Deutschland (HDE) in die Offensive, um die Mitglieder mit ihren Geschäften in Innenstädten zu unterstützen und zu stärken. Dieses Mal hat sich der Verband die Digitalisierung der Innenstädte auf die Fahnen geschrieben, Kooperationspartner ist der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Dessen Geschäftsführer Marco wünscht sich, dass der gesamte Handel an einem Strang zieht: "Wir müssen aufhören, Online-Handel und stationären Handel als Konkurrenten zu sehen. Vielmehr können wir den stationären Handel dadurch stärken, indem wir ihn digital ertüchtigen und den Online- mit dem Offline-Einkauf verzahnen." Wichtig sei es, den Standort Innenstadt attraktiver zu machen und den Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten. Zu den von den beiden Organisationen geforderten Maßnahmenpaketen gehören Steuervergünstigungen, Abschreibungen oder Zuschüsse.



Galaxus startet Wahlwerbung

Der Bundestagswahlkampf produziert manchmal wirklich unerwartete Ergebnisse und ausgefallene Marketingideen. Einen neuen Weg nach dem "Triell" am vergangenen Sonntag hat nun der Online-Shop Galaxus in Richtung Wahlsieg eingeschlagen. Bei Galaxus geht es aber nicht um Prozentzahlen und Sitzverteilung, in Hamburg startet eine digitale Wahlwerbung, in der politische Wahlsprüche für Produkte eingesetzt werden. "Wenn Politik schlechte Werbung macht, rächt sich die Werbung eben mit schlechter Politik", lautet das Motto der umgedrehten Kampagne für die Schlussphase des Wahlkampfs. So erhalten die Kunden unter dem Wahlspruch "Raus aus der Kohle" ein Angebot für einen Gasgrill, unter "Für ein starkes Deutschland" warten Hanteln auf sie.





Harte Politik gegen Alipay

Der chinesische Zahlungsdienstleister Alipay steht vor einer schwierigen Zukunft. Wieder einmal setzt die chinesische Regierung ihre einschränkende Politik gegen die Online-Konzerne fort und erhöht den Druck, um das Tochterunternehmen der Ant Group zu zerschlagen, meldet die



UPS übernimmt in den USA Roadie

UPS unternimmt einen weiteren Schritt, um eine schnellere Auslieferung der Pakete zu erreichen. Nun steht die Übernahme des Zustellers Roadie an, der die Auslieferung der Produkte am Tag des Versands verspricht. Dazu gehören Lebensmittel und Waren, die in Einkaufstüten und nicht in Paketen transportiert werden, schreibt



In Frankreich kann es bald einen weiteren Schnelllieferdienst geben. Nun will der Lebensmittelriese Carrefour auch in das vermeintlich lukrative Geschäft einsteigen. Die Lebensmittelzeitung beruft sich auf französische Medien, nach denen ein Angebot von rund 1.000 Produkten zum Start verfügbar sein soll, die Lieferzeit soll bei 15 Minuten liegen. Genaue Angaben zum Starttermin und dem Namen der schnellen Lieferanten gebe es aber noch keine, heißt es aus dem Nachbarland. Erst zum Monatsanfang hatte Carrefour Anteile des jungen Lieferdienstes Cajoo übernommen, geplant sei hier eine Kooperation in Fragen der Logistik und des Produktangebots. Bislang sei das im Februar gegründete Cajoo in zehn französischen Städten aktiv, denke aber bereits über einen Start in Belgien, Spanien und Italien nach.Der chinesische Zahlungsdienstleister Alipay steht vor einer schwierigen Zukunft. Wieder einmal setzt die chinesische Regierung ihre einschränkende Politik gegen die Online-Konzerne fort und erhöht den Druck, um das Tochterunternehmen der Ant Group zu zerschlagen, meldet die Tagesschau . Ein Ziel, das die Politik erreichen wolle, sei eine Abgabe der Nutzerdaten an ein Joint Venture, an dem der Staat beteiligt sein werde. Das Kreditgeschäft mit den Unternehmen soll weiterhin über eine getrennte Plattform abgewickelt werden.UPS unternimmt einen weiteren Schritt, um eine schnellere Auslieferung der Pakete zu erreichen. Nun steht die Übernahme des Zustellers Roadie an, der die Auslieferung der Produkte am Tag des Versands verspricht. Dazu gehören Lebensmittel und Waren, die in Einkaufstüten und nicht in Paketen transportiert werden, schreibt Retail Dive . Auch nach der Übernahme werde Roadie unter dem alten Namen operieren, es gebe keine Überschneidungen zwischen den beiden Unternehmen. UPS hatte bereits im Juni angekündigt, dass es einen solchen schnellen Lieferdienst plane, mit getrennten Angeboten und getrennten Tarifen. Nach eigenen Angaben biete Roadie inzwischen für 90 Prozent der Haushalte in den USA seine Lieferdienste innerhalb von 24 Stunden. ///// TRENDS & TECH