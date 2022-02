Der Güterverkehr über die Alpen war schon immer ein Nadelöhr. Durch die Blockabfertigung an den Grenzen kann der Verkehr in Tirol fließen, in Bayern sind die Autobahnen vor den Grenzübergängen voll. Jetzt möchte der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gerne eine Maut zwischen München und Verona, die er immer abgelehnt hat. Die dafür erforderliche europäische Lösung wird nicht schneller kommen als der Ausbau der Bahnstrecke zum Brenner. Klar ist nur, der Güterverkehr bleibt, wie er ist.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Starker Sprung der Erzeugerpreise

Die Erzeugerpreise waren nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts im Januar um 25 Prozent höher gegenüber dem Vorjahresmonat, der höchste Anstieg seit 1949. Im Vergleich zum Dezember 2021 lag der Anstieg bei 2,2 Prozent. Stärksten Einfluss auf die Entwicklung hatten die höheren Preise bei allen Energieträgern, die im Durchschnitt um 66,7 Prozent höher waren gegenüber dem Vorjahresmonat. Für Handel und Gewerbe stiegen die Preise um 54,4 Prozent an, gegenüber dem Vormonat um 27,6 Prozent. Wellpapier und Wellpappe wurden um 41,9 Prozent teurer, Papier und Pappe um 41,3 Prozent. Bei den Verbrauchsgütern lagen die Preise um 6,7 Prozent über denen des Vorjahres.



--- Anzeige ---

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Retail Tech Konferenz am 18. März 2022 der Universität St. Gallen.

An der Retail Tech Konferenz der Universität St. Gallen werfen Handels- und Tech-Unternehmen. wie Google, Facebook, Amazon Web Services, SAP, Microsoft, TikTok, Salesforce, IBM, Klarna, Douglas, On und Valora einen Blick in die digitale Zukunft des Handels. Sichern Sie sich jetzt die letzten Tickets für den 18. März 2022 und profitieren Sie von neuen Impulsen für den Handel.



Möbelhandel 2021 mit erfreulichen Zahlen

Der deutsche Möbelhandel hat 2021 laut dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) ein Umsatzplus von rund zwei Prozent erwirtschaftet. Der Jahresbruttoumsatz für Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandel habe nach Hochrechnungen nach den ersten zehn Monaten bei rund 33,8 Milliarden Euro gelegen, schreibt Möbelmarkt.de. Eine Rolle für die positive Entwicklung habe auch der Online-Handel gespielt. Die digitalen Marktplätze ermöglichten kleineren Anbietern einen leichteren Zugang in den E-Commerce. Der BVDM erwarte für 2022 einen Anstieg der dort vertretenen Händler. Für den virtuellen Möbelhandel, der rund 15 bis 20 Prozent ausmache, rechne der Verband mit einem gemäßigten Zuwachs.

--- Anzeige ---

New Media braucht das Land: Mit einer Werbekampagne zwölf Branchen erreichen

Eine Werbkampagne entwickeln und dann für ein Dutzend Medien anpassen und einzeln buchen? Das war mühsam – und das war gestern. Denn mit dfv media solutions, einem neuen Angebot der dfv Mediengruppe, lassen sich nun zwölf Branchen auf einen Schlag erreichen. Im Fokus stehen dabei innovative Formate wie das Digital Storytelling, doch auch klassische Werbelösungen wie Banner und Printanzeigen können ab sofort medienübergreifend gebucht werden. Beteiligt sind die branchenprägenden B2B-Medien von Lebensmittelzeitung, Textilwirtschaft und HORIZONT bis hin zu "Der Handel" und etailment.de. Das neunköpfige Team von dfv media solutions führt Peter Gerich, Verlagsleiter der HORIZONT-Medien (Kontakt: Timo Leukel, Senior Media Sales Consultant – dfv Solutions, Tel.: 069-7595-1947, timo.leukel@dfv.de).



Futterhaus geht online

Mit Futterhaus macht sich ein weiterer Anbieter des Tierbedarfshandels auf in die digitale Welt. Die Handelskette plant 2022 die Eröffnung eines Online-Shops. Dabei gehe es aber um eine Omnichannelstrategie, Futterhaus wolle "den Kunden an allen Touchpoints begleiten", zitiert die Lebensmittelzeitung Futterhaus-Geschäftsführer Kristof Eggerstedt. Er wolle keinen Online-Shop mit einigen Produkten, die Digitalisierung benötige weitere Schritte, so werde das CRM-System ausgetauscht. Es werde aber zweigleisig weitergehen, denn in diesem Jahr sollen auch 30 neue Geschäfte öffnen. Für 2022 peile das Unternehmen ein einstelliges Umsatzwachstum an, 2021 sei es um 15,4 Prozent auf 469 Millionen Euro nach oben gegangen.