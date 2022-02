///// HANDEL INTERNATIONAL

Der Online-Handel in den USA ist im vergangenen Jahr erstmals langsamer gewachsen als der stationäre Handel und hat Marktanteile verloren. Er lag 2021 nur noch bei 13,2 Prozent, im Vorjahr waren es 13,6 Prozent gewesen, schreibt Marketplace Pulse . Zwar sei das Gesamtvolumen von 762 auf 870 Milliarden US-Dollar angestiegen, doch wegen eines stärkeren Wachstums des konventionellen Handels sei der Marktanteil gesunken. Der Gesamthandel habe 2021 eine Höhe von 6,6 Billionen US-Dollar erreicht, ein Wachstum von 17,9 Prozent. Zwischen 2013 und 2020 sei es insgesamt nur um eine Billion nach oben gegangen. Das Wachstum des E-Commerce käme jetzt auf das Niveau zurück, das es ohne Pandemie erreicht hätte. In den USA und anderen westlichen Ländern beruhe der Online-Handel auf Präferenzen, es gebe keinen Druck von außen auf die Verbraucher.

Amazon steht mit dem Auf- und Weiterbau seiner Lagerstätten vor unterschiedlichen Aussichten. In den USA soll dem Bau in San Francisco für 1,5 Jahre Riegel vorgeschoben werden. Laut einer Meldung bei Protocol gebe es einen entsprechenden Gesetzentwurf, der sich aber auf alle Logistiker beziehe. Untersucht werden sollen nun die Auswirkungen auf Umwelt und Gemeinden durch Lärm, Abgase und Licht. Vorwärts gehe es nach einer Meldung von Tamebay für Amazon dagegen in Belgien. Ende 2022 solle ein Lager in der Nähe von Antwerpen in Betrieb gehen. Es sei als eine Zentrale für eine Verteilung der Waren aus Deutschland und Frankreich vorgesehen, Amazon wolle aber auch in Zukunft mit lokalen Lieferdiensten zusammenarbeiten.Newstore, so heißt die neue Verkaufsplattform von Vince, mit der der Premium-Lifestyle-Anbieter in den Omnichannel-Vertrieb einsteigen will. Die neue technische Anwendung sei in allen 68 Läden von Vince verfügbar, berichtet Fashion United . Zu ihr gehörten mobiler Verkauf, Bestandsmanagement, Lieferung und Kundenservice. Auf Kundenseite habe Vince eine neue App gestartet, mit der Online- und stationärer Verkauf miteinander verknüpft werden sollen. Newstore habe eine wichtige Rolle für den Aufbau des Omnichannel-Verkaufs gespielt, denn so könnten die Personalisierung und der Online-Handel in die Ladengeschäfte transferiert werden, habe der CEO der Vince Holding Corp, Jack Schwefel, angekündigt.Der australische Bundesstaat New South Wales hat einen Mindestlohn für selbstständige Fahrer von Lieferfahrzeugen festgesetzt, meldet Reuters . Die Einführung solle sich in mehreren Phasen über drei Jahre erstrecken, Start sei am 1. März. Arbeitgeber wie Amazon müssten dann einen Stundenlohn von 37,8 Australischen Dollar (AUD) zahlen. New South Wales sei damit der australische Bundesstaat mit einem gesetzlich definierten Mindestlohn in dieser Branche, erklärten die Gewerkschaften. Amazon sei es zu lange möglich gewesen, in den Regelungen mit unabhängigen Fahrern bestehende Lücken ausnutzen zu können. Der Online-Konzern erklärte dagegen, die Löhne seien im Durchschnitt bereits höher als der Mindestlohn gewesen.