Deutschland macht dicht. Der Schuster nimmt Schuhe an, weiß aber nicht, wann er sie repariert zurückgeben kann. Gewinnen wir der verordneten Pause die guten Seiten ab – und überdenken eigene Gewohnheiten. Irgendwie tröstlich ist ja: Das Leben geht weiter, es gibt normale Meldungen von erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftsmodellen wie Refurbed. Nicht zuletzt: Corona lässt die Solidarität wachsen – Nachbarn betreuen Kinder und kaufen ein. Das kann jetzt sogar digital koordiniert werden. Auch schön.

///// HANDEL NATIONAL



McDonalds schließt seine Restaurants und setzt in diesen Zeiten aufWer Hunger hat, soll mit dem Auto anrollen, am Schalter bestellen und bekommt seine Tüte ins Auto gereicht, hat Adage (bezahlpflichtig) beobachtet. Drive-In statt Lieferdienst, das hat sich ja sogar schon als Variante für sicherere Virus-Tests bewährt.Facebook bezahlt seinendamit sie Mehrkosten, die durch Corona im Home Office etwa durch Kinderbetreuung entstehen, tragen können. Zulieferer werden auch bezahlt, wenn sie nicht mehr liefern können: Und dann will Facebook noch kleineren Unternehmen am Rande des Ruins helfen. Gründerszene listet alles auf.

Schnell bezahlen und auschecken: Sobald sie gewählt haben, werden Kunden ungeduldig. Daher verkürzt Klarna mit dem "Instant Shopping" den Checkpout im Shop. Ähnlich wie bei Paypal und Amazon sollen Kundenkönnen. Onlinehändler-News hat sich die Lösung gemnauer angeschaut.Knapp 692.000 Alleinerziehende mit Kindern unter 13 Jahren waren laut Destatis 2018 erwerbstätig, davon 292.000 in Voll- und rund 400.000 in Teilzeit. Diese Zielgruppe braucht jetzt besondere Hilfen, denn sie ist erfahrungsgemäß stark bei den "systemrelevanten Jobs" im Handel und im Gesundheitswesen vertreten. Wer Betreuungs- oder Einkaufsunterstützung anbieten kann, sollte das tun – per Handzettel in der Nachbarschaft oder jetzt auch digital über Zwopr.com, die App will diebeflügeln und kommt zur rechten Zeit.