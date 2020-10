Verkaufsflächen in den Zentren, Parkplätze, Logistikkonzepte und eine sehr gut ausgebildete Verkaufsmannschaft – das ist laut Agenturmeldung die "sehr gute Ausgangslage", aus der heraus Galeria Karstadt Kaufhof bis 2022 wieder Gewinne erzielen kann. So wird zumindest der scheidende GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Gleiwitz zitiert. Da können wir nur hoffen, dass Galeria-CEO Miguel Müllenbach noch zwei, drei andere Ideen hat. Die Halbjahreszahlen der Otto Group sprechen eine deutliche Sprache.

/////

HANDEL NATIONAL

Die Schwarz Gruppe übernimmt den Online-Marktplatz real.de von der SCP Group. Wie die Kaufland Unternehmenskommunikation mitteilt, habe die Europäische Kommission die fusionskontrollrechtliche Freigabe erteilt. Den Kunden und Händlern stehe das Dienstleistungsangebot von Real.de weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Neben einem breiten Non-Food-Eigensortiment mit über 300.000 Artikeln könnten Kunden aus überauswählen. Im Laufe des kommenden Jahres sei die Umstellung des Online-Marktplatzes auf den Namen Kaufland sowie die Ausweitung der Kunden- und Händlerservices geplant.Insbesondere dank der stark gestiegenen Online-Nachfrage nach Möbeln und Technik sowie nach Paketdienstleistungen im Zuge der Corona-Pandemie konnte dieim ersten Halbjahr ihren weltweiten Umsatz um rund 12% (in Deutschland plus 14%) auf vergleichbarer Basis steigern. Wesentlicher Treiber dieses Umsatzsprunges war der E-Commerce , der sowohl in Deutschland als auch bei den weltweiten Aktivitäten der Otto Group auf vergleichbarer Basis um rund 20% zugelegt hat., dessen Umsätze nicht in der Konzernbilanz der Otto Group enthalten sind, steigerte die Umsätze um rund 65% legte um 25% zu und ist damit, wie die TextilWirtschaft schreibt, fast dreimal so stark gewachsen wie im gesamten vorigen Geschäftsjahr, als sich die Erlöse um 8,8% auf 3,5 Mrd. Euro erhöhten.Wie t3n schreibt, habe der Konzern mit der Überwachung von Hunderten Mitarbeitern des Servicecenters in Nürnberg gegen denverstoßen. „ Das verhängte Bußgeld ist dementsprechend in seiner Höhe angemessen und geeignet, Unternehmen von Verletzungen der Privatsphäre ihrer Beschäftigten abzuschrecken“, wird der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz, Johannes Caspar zitiert. Der Fall liegt in der Zuständigkeit des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz, weil das Unternehmen seine Deutschlandzentrale in der Hansestadt hat.