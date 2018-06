Liebe Leserin, lieber Leser, „Tempo“ ist im Handel wichtig. Walmart scheint aber Sorge zu haben, dass seine Mitarbeiter mit zu wenig Tempo arbeiten. Schließlich hat sich das Unternehmen jetzt gerade ein „Wearable“ patentieren lassen, das die Vitalwerte des Trägers überwacht. Und dank Vibration und Navigation kann dieser dann wohl wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Klingt nicht gerade nach einem Arbeitsklima auf Vertrauensbasis.

Rebelle übernimmt 2ndEdit:

Rebelle.com, der Online-Marktplatz für Secondhand Designermode, übernimmt den skandinavischen Wettbewerber „The 2nd Edit“ mit sofortiger Wirkung. Die Aktivitäten werden unter der Marke Rebelle weitergeführt. „The 2nd Edit“ sieht sich selbst als der führende Marktplatz für gebrauchte Designermode im Norden und wurde 2015 vom dänischen Unternehmer Christian Tost gegründet. im Herbst 2017 hatte sich Rebelle, unter der Führung des dänischen Investors Friheden Invest A/S, eine neue Finanzierung in Höhe von mehreren Millionen Euro gesichert.

Joint Venture oder Übernahme zwischen Ingenico und BS Payone:

In der offiziellen Pressemitteilung wird es als Kooperation bezeichnet. Ein Joint Venture würde zu einem der leistungsstärksten Anbieter für Zahlungsdienstleistungen hierzulande führen. Da aber Ingenico 52 Prozent der Anteile an diesem „Joint Venture“ für sich beansprucht, hört sich das dann wieder doch ein wenig wie eine Übernahme an. BS Payone bietet Zahlungslösungen für den stationären Handel und Online-Shops an. Die Sparkassen hatten einen starken Partner für BS Payone gesucht. Der scheint nun gefunden.

Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bekommt Zeitschrift:

Das Hamburger Verlagshaus Gruner+Jahr plant, pünktlich zum Start der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ im September ein Gründer-Magazin auf den Markt zu bringen . Geplant sind Geschichten zu Gründern aus der aktuellen und aus früheren Staffeln, ihren Unternehmen, Ideen und Projekten. Zudem sollen auch Unternehmer jenseits „Der Höhle der Löwen“ porträtiert werden.

Ihre Plattform zur Digitalisierung:

INTERNATIONAL

Paypal übernimmt Jetlore:

Paypal hat bekannt gegeben, das 2011 gegründete Start-up Jetlore zu übernehmen. Das Unternehmen ist auf KI-Systeme für den Online-Handel spezialisiert. Damit können Händler auf Basis von Vorhersagen den Kunden hochgradig personalisierte Angebote unterbreiten. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Daimler investiert in estnischen Uber-Rivalen:

Der deutsche Automobilkonzern Daimler führt eine Finanzierungsrunde in den Fahrdienstanbieter Taxify an. Insgesamt werden in dieser Runde 175 Mio Dollar investiert. Das Start-up erreicht damit die Bewertungsmarke von einer Milliarde Dollar und gilt als größter Konkurrent von Uber in Europa und Afrika

TRENDS & FAKTEN

Apples HomePod ab 18.6. auch in Deutschland:

Ab dem 18. Juni wird man Apples HomePod auch in Deutschland kaufen können . In den USA, Australien und Großbritannien ist der Lautsprecher schon seit Februar erhältlich. Als wichtige Neuerung hat Apple dem System jetzt auch die Multiroom-Fähigkeit spendiert. Und wer zwei der teuren Lautsprecher kombiniert, hört dann sogar in Stereo. Insgesamt dürfte Apple aber bei den smarten Lautsprechern nicht mehr entscheidend eingreifen können. Zu dünn sind Siris Fähigkeiten in dieser Hinsicht.

Erste Abmahnungen zur DSGVO sind da:

Das hat nun nicht lange gedauert. Wie mehrere Medien berichten , liegen Anwälten die ersten Briefe von Unternehmen vor, die Mitbewerber wegen Verstößen gegen die DSGVO abmahnen wollen. Beanstandet werden darin bisher fehlende Datenschutzerklärungen und das Setzen von Cookies ohne Zustimmung des Nutzers. Strittig (wie eigentlich immer unter Juristen) ist allerdings, ob Unternehmen ihre Konkurrenten wegen Verstößen gegen das Datenschutzrecht aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abmahnen oder verklagen dürfen.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Wenn selbst prominente Fußballtrainer wie Thomas Tuchel hier einkaufen, dann muss der Laden etwas Besonderes sein. Seit gut zehn Jahren gibt es Asphaltgold, und in der Sneaker-Szene ist das Darmstädter Geschäft von Daniel Benz eine Institution. Dabei war das alles gar nicht so geplant. So wurde Asphaltgold zum Top-Shop für Sneaker

