Liebe Leserin, lieber Leser, als es noch Röhrenfernseher und Kofferradios gab, klebten an den Eingangstüren der Fachhändler entweder die Aufkleber von Ruefach oder Interfunk. Anders als bei Geha oder Pelikan, Adidas oder Puma, spielte das für die Kunden aber keine große Rolle. Die beiden Einkaufsgemeinschaften waren indes die Vorläufer der Verbundgruppe Euronics, die jetzt den 50. Geburtstag feiert. Wir gratulieren und wünschen unternehmerisches Geschick in schwierigen Zeiten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Abholservice bei Rewe Digital übernommen. Zuvor war er dort Head of Operations Development, Abholservice und Internationalisierung. Lazovic Drako Lazovic hat zum 1. Januar die Leitung des Liefer- undübernommen. Zuvor war er dort Head of Operations Development, Abholservice und Internationalisierung. Lazovic berichtet an den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Rewe Digital, Christoph Eltze.

Designermode und Secondhand kein Widerspruch sind. Der Secondhand-Online-Marktplatz Rebelle startet eine europaweite Markenkampagne. Sie steht unter dem Claim „Break the rules of Fashion before they break you“. Herzstück der Kampagne ist ein 60-sekündiger Film , in dem eine junge Frau anschaulich zeigt, dass sie von den klassischen Regeln der Mode wenig hält. Die Kampagne will vermitteln, dasssind.

eigenes Büro in Deutschland vorläufig ausgesetzt. Im Juli vergangenen Jahres hatte Konzernchef Richard Liu angekündigt, noch 2018 eine deutsche Außenstelle eröffnen zu wollen. Das deutsche Büro wird wohl auch in der ersten Hälfte dieses Jahres noch nicht eröffnet werden, wie die Der chinesische Online-Marktplatzbetreiber JD.com wird nicht so schnell nach Europa kommen wie ursprünglich geplant. Offenbar hat der E-Commerce-Riese aus China die Pläne für ein. Im Juli vergangenen Jahres hatte Konzernchef Richard Liu angekündigt, noch 2018 eine deutsche Außenstelle eröffnen zu wollen. Das deutsche Büro wird wohl auch in der ersten Hälfte dieses Jahres noch nicht eröffnet werden, wie die Lebensmittelzeitung unter Berufung auf das Handelsblatt weiß

INTERNATIONAL

Ausbau des Online-Geschäfts. Über die Läden sollen mehr Kunden in Reichweite des eigenen Lieferdienstes Prime Now kommen. Amazon will offenbar mit Whole Foods in neue Regionen in den USA vorstoßen . Dabei soll es wohl um Gegenden von Idaho, dem Süden Utahs und Wyoming gehen, wo es bisher keine Filialen des Bio-Händlers gibt. Die stationäre Expansion dient auch dem. Über die Läden sollen mehr Kunden in Reichweite des eigenen Lieferdienstes Prime Now kommen.

als Nummer 3 bei E-Food in der Schweiz, allerdings mit grossem Abstand hinter LeShop und Coop@Home. Der auf regionale Frisch- und Bio-Waren spezialisierte schweizer Online-Markt Farmy.ch konnte 2018 seinen Umsatz um 40 Prozent auf 7.6 Mio. Schweizer Franken steigern. Damit etabliert sich das Unternehmen, allerdings mit grossem Abstand hinter LeShop und Coop@Home.

Was zum Lernen, was zum Lachen, was zum Nachdenken - das Jahr 2018 brachte ein großes Überraschungs-Paket an Beiträgen. Hier sind Ihre Lieblinge

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei iTunes , bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Wir freuen uns über jeden Like und jeden Follower.