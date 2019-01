Liebe Leserin, lieber Leser, im Namen der gesamten Redaktion und aller Mitarbeiter darf ich Ihnen ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2019 wünschen! Bleiben Sie gesund und mögen Sie alle Ihre Ziele erreichen.

30 Millionen Euro Umsatz wollte der Internethändler Relaxdays aus Halle im Jahr 2018 erzielen, 31 Millionen sind es geworden. Nach eigenen Angabendas Unternehmen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Inzwischen werden 3.500 Garten- und Freizeit-Produkte online angeboten. Diese stammen überwiegend aus China, Taiwan und Vietnam . Erfolgreich im E-Commerce können also auch die kleineren Unternehmen sein.

In nicht wenigen Marktleiterbüros steht ein Faxgerät, und auch in der Kommunikation zwischen Unternehmen spielt das Fax immer noch eine wichtige Rolle. Als platzsparende All-in-one-Lösung wird damit nicht nur gefaxt, sondern auch gedruckt und gescannt. Anschluss an das. Und genau das macht die Geräte zu einem nicht zu unterschätzenden Sicherheitsrisiko , wie die Lebensmittelzeitung berichtet.