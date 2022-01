Zwischen den Jahren ist in der niederländischen Stadt Roosendaal ein Hub des Lebensmittel-Lieferdienstes Picnic abgebrannt. NOS.nl schreibt , niemand sei verletzt, aber die App für die Region erst einmal gesperrt worden, alle Bestellungen seien storniert. Picnic suche nun vorübergehend Lagerflächen bei Unternehmen der Region.Am 1. Januar treten im Vereinigten Königreich "vollständige Grenzkontrollen" in Kraft. Richard Harrow, Chef des Tiefkühlkostverbands British Frozen Food Federation (BFFF) erwartet deshalb schwerwiegende Verzögerungen zu Jahresbeginn, die zu Problemen bei der Lebensmittelversorgung führen könnten. Vollständige Kontrolle bedeutet unter anderen, dass ImporteureChinesische Krankenhäuser für traditionelle chinesische Medizin (TCM) sehen ihre Zukunft im Internet Vor ein paar Jahren galt die koreanische Kosmetikindustrie global als unbedeutend. Dank des Wiederauflebens der Nachfrage aus China, die eine Zeit lang von Regierungsseite reglementiert war, verzeichnet sie nun ein rasantes Wachstum. Der koreanische Aggregator für Schönheitsprodukte B2Link hat deshalb Picky, eine digitale Hautpflege-Community, übernommen. Ziel ist es, ein lokales Angebot an Kosmetikprodukten mit großem Potenzial zu schaffen, und so die Nachfrage auf den globalen Märkten zu steigern . Wer den Siegeszug so vieler koreanischer Produkte in den vergangenen Jahrzehnten verfolgt hat, ahnt, was das bedeutet.

///// NACHHALTIGKEIT

Wer alte Versandkartons ins Altpapier wirft, handelt richtig – und trotzdem nicht zur Freude der Papierbranche: Das Papier-Karton-Verhältnis im Altpapier habe sich in Richtung Kartonage verschoben, berichtet FAZ.net , wegen des Online-Handels, dünnerer Zeitungen, rückläufiger Zeitungsabos und weniger Büroarbeit. Aus den dunklen Fasern der Pappkartons aber lasse sich kein helles Papier herstellen. Wie man's macht, macht man's falsch.

Milliardenschwer sei die Industrie, die sich um die Spiritualität und das Seelenheil der Menschen kümmert, schreibt die F.A.Z. Und: " Heiler und Hexen" haben immer auch einen Online-Shop für ihre Beratungen, Vorhersagen und Texte. Zentrales Element ist das Horoskop, das trotz vieler wissenschaftlicher Studien nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren scheint.Eine Befragung von 2.000 Deutschen im Auftrag von Digitalstudio TheSoulPublishing zeigt, dass Multi-Screening das neue Multitasking geworden ist. 64 Prozent der Befragten gab an, beim Entspannen mindestens zwei Bildschirme zu benutzen . Der Trend ist erwartungsgemäß unter jüngeren Deutschen stärker als bei den über 55-Jährigen. Außerdem hat die Gebrauchsanweisung ausgedient. Neue Fertigkeiten werden per Youtube-Anleitung gelernt. Bemerkenswert auch: Eine Mehrzahl über alle Altersgruppen hinweg berichtet, dass ihre Konzentrationsfähigkeit für längere Beiträge signifikant abgenommen habe.Im Jahr 2020 führte Amazon die Liste der weltweit am meisten heruntergeladenen Shopping-Apps noch an, in vergangenen Jahr wurde der US-Riese von drei fernöstlichen Apps in der Weltrangliste überholt : Shopee mit Sitz in Singapur, das Südostasien und Lateinamerika bedient; Shein mit Sitz in China, ein führendes Unternehmen im Bereich "Fast Fashion"; und Meesho mit Sitz in Indien, das sich auf sozialen E-Commerce für Kategorien wie Mode und Haushaltswaren spezialisiert hat. In den USA ist Amazon weiterhin die Nummer eins. Das Ranking stammt von Apptopia.