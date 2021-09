Am Sonntagabend war es zum zweiten Mal so weit. Die zwei Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz trafen sich mit der Kandidatin Annalena Baerbock zu einer weiteren Fernsehdiskussion. Behandelt wurden diverse Themen, in einigen Punkten gingen die Argumente etwas heftiger hin und her, besonders anfangs bei der Diskussion um die Durchsuchungen bei der Financial Intelligence Unit. Neben Klimaschutz, Corona, Gesundheitspolitik und Krankenversicherung sowie Wohnungspolitik wurde das Thema Digitalisierung nur kurz angeschnitten. Alle drei stufen es als dringliche Aufgabe ein, wie sie umgesetzt werden soll, blieb offen. Große Konzeptvorschläge kamen keine. Laschet will ein Digitalministerium einführen, Baerbock das Thema zur Chefinnensache erklären. Sie will den Glasfaseranbau forcieren, Laschet sieht Defizite bei der Mobilabdeckung. Scholz stellt nur fest, dass es nicht am Geld liege. Was dann aber oben auf der Dringlichkeitsliste steht, sagte keiner.

Rewe erreicht höchste Kundenzufriedenheit

Rewe ist bei den Kunden in Deutschland immer noch auf Platz eins in Bezug auf die Kundenzufriedenheit bei den Lieferungen der Lebensmittel. Nach den Ergebnissen des neuen Kundenmonitor des Servicebarometers hat der Handelskonzern die Note von 1,88 zwar halten können, der Vorsprung ist aber gegenüber Amazon (1,89) gesunken, meldet die Lebensmittelzeitung. In den vergangenen drei Monaten hätten 13 Prozent der Verbraucher mindestens einmal bestellt, auch da liege Rewe mit 28 Prozent vorne, habe aber gegenüber dem vergangenen Jahr zwei Punkte verloren. Auf den nächsten Plätzen folgten Amazon mit 26 Prozent (plus eins) und Hello Fresh mit unverändert 24 Prozent. Bei Rewe seien die Kunden besonders in Bezug auf das Auftreten der Fahrer, der Verpackung und der Frische der Lebensmittel zufrieden, bei Amazon schlagen die Liefergebühren und -zeiten sowie der niedrigere Mindestbestellwert positiv zu Buche.





Mit der GründerInnenstadt-Initiative unterstützen Facebook und Instagram Unternehmerinnen beim Aufbau krisenfester Geschäftskonzepte

Laut Facebooks Wirtschaftsstudie zur Lage von Kleinunternehmen aus dem Jahr 2020 beklagten 53 Prozent der von Frauen geleiteten Unternehmen während der Pandemie Umsatzeinbußen, während es bei von Männern geführten Unternehmen 37 Prozent waren.

Engie findet über Tiktok kaum Käufer

Rund vier Wochen nach dem Start der Vermarktung des Energydrinks Engie über Tiktok zeigt sich, dass der Versuch gescheitert ist. Nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung hätten die Nutzer der Plattform nicht zu Aldi und Kaufland gelockt werden können, das Getränk, das das Start-up Engieventures über soziale Medien vermarkten wolle, werde nun in den Geschäften zu gesenkten Preisen ausverkauft. Dabei sei die Zahl der Verbraucher von Energydrinks 2020 angestiegen und Tiktok habe sich stärker als Marketingmedium für eine junge Zielgruppe etabliert. Eine Rolle für das schlechte Ergebnis hätten wohl Geschmack, Preis und Inhaltsstoffe gespielt.





Paypal erhöht Gebühren zwischen Großbritannien und Europa

Lieferdienste klagen gegen den US-Bundesstaat New York

Ebay kooperiert in den USA mit Bidadoo

Chronext will an die Börse

Bei Paypal steht eine Erhöhung der Gebühren für Zahlungen zwischen Großbritannien und den anderen europäischen Ländern an. Der Schritt beruht auf höheren Gebühren für Paypal seit dem Brexit, schreibt Tamebay . Darüber hinaus seien in der neuen Aufstellung , die am 10. November in Kraft treten soll, auch die prozentualen Anteile für internationale Zahlungen enthalten. Die Erhöhungen sind nicht unbedeutend, denn bislang habe der Satz für die meisten Unternehmen bei 0,5 Prozent gelegen, in Zukunft dann bei 1,29 Prozent. Eine Erhöhung werde es im Oktober auch bei Visa und Mastercard geben.In den USA werden die Essens-Lieferdienste Uber Eats, Doordash und Grubhub juristisch gegen den Staat New York aktiv. Grundlage für die Klage ist ein Gesetzentwurf, nach dem die Provisionen auf einem bestimmten Niveau festgeschrieben und gekappt werden sollen, schreibt das Handelsblatt . Darüber hinaus müssten die Anbieter eine staatliche Lizenz beantragen.Ebay startet in den USA eine neue Partnerschaft mit der Online-Plattform Bidadoo, die sich auf das Versteigern von schwerem Gerät, Lkw und Kapitalanlagen spezialisiert hat. Zu dem Schritt gehört nach Angaben von Tamebay auch eine Investition in den neuen Partner. Ebay wolle damit sein eigenes Produktangebot ausbauen und die Marktexpertise von Bidadoo einbringen. Ein nicht unwesentlicher Schritt für Ebay. Denn in den USA wird das Volumen des Marktes gebrauchter schwerer Industriegeräte zwischen 50 und 60 Milliarden US-Dollar eingestuft. Durch die Pandemie sei der Anteil der Online-Transaktionen stark angestiegen. In der Folge könne Ebay sein System eines branchenübergreifenden Verkaufs, in dem kapitalstarke Kunden in mehr als einer Branche kaufen würden, weiter stärken.Der Schweizer Online-Uhrenhändler plant seinen Schritt an die Börse, schreibt das Manager Magazin . Ziel der Platzierung an der Schweizer SIX sei eine Kapitalspritze, mit der der weitere Ausbau finanziert werden solle. Angepeilt werde der Verkauf neuer Aktien in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken, zusätzlich könnten bestehende Anteilseigner Aktien auf den Markt bringen. Chronext hat sich auf den Online-Handel mit neuen und gebrauchten Uhren spezialisiert, zum Angebot gehören unter anderem Rolex, Omega oder Patek Philippe. Eine wesentliche Käufergruppe bildeten die Millenials, so die Einschätzung. Nach einem Wachstum von 18 Prozent auf ein Umsatzvolumen von 101,3 Millionen Euro im vergangenen Jahr sei das Ziel für dieses Jahr ein Wachstum um 40 Prozent. Nach der Präsenz in Europa sei nun der Start in den USA und in Asien geplant. ///// TRENDS & TECH