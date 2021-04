Wann die so genannte Bundesnotbremse gezogen wird entscheidet sich wohl am morgigen Mittwoch. Schon gestern, am Montag, drang durch, dass Lebensmittel-, Buch- und Blumenläden, Apotheken, Optiker und Drogerien geöffnet bleiben und auch "Click & Collect" weitergeht. Bis zu einer Inzidenz von 150 werden wohl bei nachweisbar negativem Covid-19-Test und mit Termin persönliche Besuche im Laden möglich sein. Summa summarum ändert sich also für den Einzelhandel nicht so viel wie befürchtet und diskutiert.

///// HANDEL NATIONAL

Rewe Group verdoppelt Online-Geschäft

Die Rewe Group meldet aus allen Lebensmittelhandels-Sparten Zuwächse für das Geschäftsjahr 2020: Die Filialen und der Großhandelsumsatz mit Rewe-Händlern stieg um 12,3 Prozent auf 26,5 Mrd. Euro, so das Unternehmen, Discounter Penny legte in Deutschland um 5,4 Prozent auf acht Mrd. Euro Außenumsatz zu. Das Online-Geschäft allerdings konnte glatt verdoppelt werden, wie DPA berichtet: Rewe-Online-Shop, Tierbedarfshändler Zooroyal und Weinfreunde.de haben eine halbe Milliarde Euro erwirtschaftet. "Mit einem Anteil von ungefähr zwei Prozent am Gesamtumsatz im Vollsortiment blieb die Bedeutung der Online-Sparte aber weiter überschaubar", so DPA. "Geld verdiente Rewe mit seinem Online-Angebot auch 2020 nicht."



Klingel goes Zalando

Es ging schon durch die Medien, gestern kam die offizielle Meldung der Otto Group: Modeversender Klingel (genauer: die K - Mail Order GmbH & Co. KG) verkauft jetzt auch über die Plattform von Zalando. Zunächst würden dort rund 2.500 Produkte verschiedener Marken angeboten, die Abwicklung übernehme das Klingel-Logistikzentrum in Pforzheim. Laut Klingel ist Zalando nach Otto, Amazon, Ebay, Limango, Mirapodo und Wundercurves die siebte Online-Plattform, mit der das Haus zusammenarbeitet. Ziel sei es, "national und international Best-Ager-Zielgruppen außerhalb der aktuellen Stammkundschaft zu erschließen".



Nostalgie-Trikot schießt BVB-Online-Shop fast ins Abseits

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat ein Retro-Trikot in limitierter Auflage produziert, zum jüngsten Spiel gegen Werder Bremen auf den Platz gebracht und gleichzeitig online zum Kauf angeboten. "Der Shop war [...] aufgrund der hohen Nachfrage nach wenigen Minuten komplett überlastet", resümiert Sport.Sky.de. Die Warteschlange habe aus 10.000 Interessenten bestanden. Grund für den Ansturm könnte sein, dass das Design an das Trikot aus der Saison 1995/96 erinnert. Damals wurde der BVB Deutscher Meister.



///// HANDEL INTERNATIONAL

Tencel: Ein Online-Shop für eine Faser

Die österreichische Lenzing Group hat einen Online-Shop für Produkte aus ihrer Cellulose-Renegatfaser Tencel eröffnet.



Großbritannien: Stationär kommt zurück, aber Online bleibt

Ladengeschäfte der britischen Innenstädte registrieren derzeit Umsätze, die zehnmal über dem (sehr schwachen) Vorjahr liegen. Das geht aber nicht zulasten des E-Commerce, denn der bricht nicht etwa ein, sondern liegt um 49 Prozent über dem Vorjahr. Das zeigt der Index "BDO High Street Sales Tracker" der britischen Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater von BDO, der Daten aus 10.000 einzelnen Läden von 85 Händlern auswertet. "Die britische Öffentlichkeit läuft dem Online-Handel nicht davon, und es ist wahrscheinlich, dass die Veränderung dauerhaft ist",



Mit MyMigros startet in Zürich der dritte Migros-Online-Shop

Der Schweizer Lebensmittel-Lieferdienst MyMigros, seit 2018 im Raum Bern, Thun und Solothurn unterwegs, kommt nach Zürich (PLZ-Kreise 8001, 8003, 8004) -- und macht dortigen Migros-Online-Diensten Konkurrenz. In Zürich arbeiten bereits die Social-Shopping-Plattform Amigos und der klassische Online-Supermarkt Migros-Online. MyMigros greift sie mit niedrigen Lieferentgelten (pauschal sieben Franken) und kostenloser Zustellung ab 80 Franken an,



Amazon: Gewerkschafts-Abstimmung in Alabama hat Nachspiel

Die US-Gewerkschaft Retail, Wholesale, and Department Store Union (RWDSU) hat formell Einspruch gegen die Ergebnisse der Gewerkschafts-Abstimung im Amazon-Verteilzentrum in Bessemer, Alabama, erhoben. Sie behauptet, Amazon habe mit der Entlassung von Arbeitnehmern gedroht. Die Mitarbeiter des Standorts hatten sich gegen eine Gewerkschaft im Haus ausgesprochen. Dahinter habe „eine Atmosphäre der Verwirrung, des Zwangs und/oder der Angst vor Repressalien" gestanden und die Wahlfreiheit eingeschränkt,



Raketen, Wind, Notunterkunft: Was Amazon außerhalb des Handels treibt -- in jeweils einem Satz Für sein Satelliten-Projekt Kuiper mit mehr als 3.000 geplanten Satelliten hat Amazon Plätze in neun Raketenstarts der United Launch Alliance gebucht. (TechCrunch.com und andere)

Das Unternehmen betreibt weltweit 206 Projekte mit erneuerbarer Energie, darunter 135 Logistikzentren mit Solaranlagen auf dem Dach, aber auch neun Großanlagen von Kraftwerk-Format -- und wird so "größter betrieblicher Abnehmer von erneuerbaren Energien in Europa". (Amazon)

Die österreichische Lenzing Group hat einen Online-Shop für Produkte aus ihrer Cellulose-Renegatfaser Tencel eröffnet. Wie Fashionunited.com berichtet, seien dort mehr als 200 Dinge aus Tencel im Programm, darunter Bekleidung, Jeans, Schuhe und Aktivkleidung von Marken wie Levi's, H & M, Mara Hoffman, Boyish und Esprit. Für den tatsächlichen Kauf allerdings werde auf die Shops der Marken verlinkt -- vermutlich ist diese Seite gemeint. Bis Ende des Jahres soll sich die Zahl der Produkte dort verdreifachen.