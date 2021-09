Im "Morning Briefing" geht es heute wieder einmal um expandierende Lieferdienste -- und dazu kommt das hier: Wie Internetworld.de berichtet, stellt die Rewe Group den "Rewe Marktplatz" ein. Er bietet unter Shop.Rewe.de "haltbare Lebensmittel und alles rund um Küche und Haushalt", versendet wird per Paket. Bestellungen seien jetzt nur noch bis zum 31. Dezember 2021 möglich. Wie die Website schreibt, habe dieser Kanal "die internen Erwartungen und Ziele stets mehr als erfüllt", sei aber Gegenstand "einer aktualisierten Gewichtung innerhalb der eigenen Digitalisierungsstrategie". Ein Online-Kanal weniger, das passiert zurzeit eher selten.

Essens-Lieferdienste I: Hellofresh investiert in Russland

Kochboxen-Anbieter Hellofresh streckt sich Richtung Osten: Das Unternehmen hat über eine Kapitalerhöhung "einen Anteil von nahezu zehn Prozent" am russischen Wettbewerber Chefmarket gekauft. Das sei "ein strategischer Schritt zur Erschließung eines Schwellenmarktes mit erheblichem Wachstumspotenzial", so die Pressemitteilung. Der Anteil habe einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag gekostet. Chefmarket zähle mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.





Essens-Lieferdienste II: Wolt expandiert im Rheinland

Während die Deutschen in Russland expandieren, expandieren die Finnen in Deutschland: Wolt ist in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf an den Start gegangen. Das ist nach Unternehmensangaben der sechste Standort neben Berlin, Köln, München, Hannover und Frankfurt am Main. Zu den kooperierenden Restaurants gehören "Takezo", "Bob & Marry" und "Henri's Café". Noch sei das Liefergebiet auf Carlstadt bis Flingern Süd und Unterbilk bis Pempelfort begrenzt, eine Ausweitung geplant.



Kaufland meldet zufriedene Händler auf Kaufland.de

Am 14. April ist der Marktplatz Real.de in Kaufland.de aufgegangen (das "Morning Briefing" berichtete). Das ist 154 Tage her, Kaufland feierte gestern dennoch "100 Tage Kaufland.de": "36 Prozent der deutschen und 48 Prozent der Händler aus dem Ausland, die aufgrund des Relaunchs ein Umsatzwachstum voraussagen, konnte[n] bereits erste Umsatzsteigerungen verbuchen", meldet das Unternehmen und nennt zwei Werte: "Umsatzsteigerungen von zum Teil 30 Prozent" und "im Schnitt um rund 30 Prozent". 60 Prozent der deutschen Händler (80 Prozent derer aus dem Ausland) stimmten der Aussage zu, die Seite sei ein "unverzichtbarer Vertriebskanal". Die Aussagen basieren auf einer Umfrage unter 670 Händlern der Plattform (davon 550 aus Deutschland), die Kaufland "100 Tage nach dem Relaunch" befragt hat (das wäre am 23. Juli gewesen) bzw. nach anderer Aussage im selben Text "im August".



///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon plant für Oktober dreiwöchiges Kosmetik-Event





Essens-Lieferdienste III: Amazon kooperiert mit Deliveroo

In Großbritannien und Irland können "Amazon-Prime"-Kunden künftig Essen von Deliveroo ("Deliveroo Plus") ohne Lieferentgelte bestellen, wenn die Rechnungssumme 25 Pfund übersteigt. "Deliveroo Plus" kostet normalerweise 3,49 Pfund im Monat, so



Fedex schreibt Förderung für kleine Unternehmen aus

Onliner mit nicht mehr als 50 Beschäftigten können sich um den

Schon vor einigen Tagen gab es Gerüchte, Amazon wolle noch vor dem "Black Friday" ein neues Verkaufsevent auflegen ( das "Morning Briefing" berichtete ) -- nun kommen konkrete Hinweise aus den USA: Laut CNBC.com werde für den Zeitraum 4. bis 25. Oktober der "Holiday Beauty Haul" vorbereitet, was in etwa "Kosmetik-Fang zur Weihnachtszeit" bedeutet. Das gehe aus Unterlagen hervor, die Amazon an Kosmetikunternehmen versandt habe, und sei offiziell bestätigt worden. Das Unternehmen wolle "Kunden zur Black-Friday-Woche zurück zu Amazon holen, aber auch langfristig durch zusätzliche Marketing-Hebel". Unter anderem solle Traffic für Werbeaktionen in der Weihnachtszeit generiert werden.