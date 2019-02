Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie einmal etwas sehr gruseliges - aber auch phänomenales - sehen wollen, dann schauen Sie auf "This Person Does Not Exist". Die Seite zeigt wechselnd (aktualisieren per F5-Taste) lebensechte Porträtfotos von Menschen, die eine Künstliche Intelligenz erzeugt hat. Alle Fotos und Gesichter sind einzigartig. Künftig werden wir also falsche Kundenfotos in einem Webshop und andernorts nicht mal mehr als Produkt einer Bilddatenbank enttarnen können. Vielleicht kaufen wir in der Zukunft dann doch lieber im Laden ein. Falls es dort noch echte Menschen gibt. Jetzt aber erst einmal die Nachrichten aus der Gegenwart.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Vertriebsstrategie für Teelichter (jedenfalls noch nicht), sondern eher ein bisschen Promotion. Wenn eines Tages aus so einem Automaten ein Pax-Kleiderschrank aus dem 3D-Drucker kommt, dann schauen wir wieder mal in Zürich am Bahnhof vorbei. Im Zürcher Hauptbahnhof steht ein jetzt ein Verkaufsautomat von Ikea, weiß Blick . Der verkauft Glühbirnen, Krimskrams und allerlei andere Artikel des täglichen Bedarfs. Die blaue Kiste, kaum größer als ein Getränkeautomat, soll auf Tour durch die Schweiz gehen. Es ist also keine neue(jedenfalls noch nicht), sondern eher ein bisschen Promotion. Wenn eines Tages aus so einem Automaten ein Pax-Kleiderschrank aus dem 3D-Drucker kommt, dann schauen wir wieder mal in Zürich am Bahnhof vorbei.

INTERNATIONAL

43 Prozent im E-Commerce deutlich Boden gut. Auch auf der Fläche. Da lag das Wachstum auf vergleichbarer Fläche in den USA bei 4,2 Prozent. Der Nettogewinn kletterte zudem um 69,5 Prozent auf 3,69 Milliarden Dollar. Gesamtumsatz: 138,8 Milliarden Dollar. Walmart zeigt mit seiner Quartalsbilanz (pdf) in den USA, dass sich der Handelsriese von Amazon nicht klein kriegen lässt und macht mit einem Umsatzplus vonim E-Commerce deutlich Boden gut. Auch auf der Fläche. Da lag das Wachstum auf vergleichbarer Fläche in den USA bei 4,2 Prozent. Der Nettogewinn kletterte zudem um 69,5 Prozent auf 3,69 Milliarden Dollar. Gesamtumsatz: 138,8 Milliarden Dollar. Hier beschreibt etailment die digitalen Maßnahmen bei Walmart. Der Riese will seine Gewinne sogar weiter steigern. Helfen sollen dabei margenträchtige Segmente wie Möbel und Jet.com. Die Tochter soll Hersteller ins Haus holen, die Walmart sonst nicht so attraktiv finden.

Plattform-Pläne mit Siroop verbrannt, die nun auch den Gewinn schmälern. So bleiben beim Reingewinn 2,6 Prozent weniger und damit 473 Millionen Franken in der Kasse. Besser sieht es beim Umsatz aus. Der stieg um 5 Prozent auf 30,7 Milliarden Franken. Online wuchs Coop um um 20,6 Prozent auf über 2,3 Milliarden Franken. Auch wenn die Bilanz (pdf) ordentlich ist, würde man bei Coop 2018 vermutlich gerne vergessen. Einen dreistelligen Millionenbetrag haben die gescheitertenmit Siroop verbrannt, die nun auch den Gewinn schmälern. So bleiben beim Reingewinn 2,6 Prozent weniger und damit 473 Millionen Franken in der Kasse. Besser sieht es beim Umsatz aus. Der stieg um 5 Prozent auf 30,7 Milliarden Franken. Online wuchs Coop um um 20,6 Prozent auf über 2,3 Milliarden Franken.

TRENDS & FAKTEN

AR mittels Link oder QR-Code. Das könnte helfen, die Hürde des App-Downloads zu umgehen und bietet auch bei Kampagnen (Printanzeigen) interessante Optionen. Dann kann man das Sofa aus der Werbung oder dem Mailing nämlich gleich mal probeplatzieren. Das ist so simpel, dass es bislang völlig an mir vorbeigegangen ist. Augmented Reality, vor allem wenn man Möbel in der eigenen Bude virtuell hin und herschieben will, braucht in der Regel ein App. appear2media bietet da eine Abkürzung und ermöglichtoder QR-Code. Das könnte helfen, die Hürde des App-Downloads zu umgehen und bietet auch bei Kampagnen (Printanzeigen) interessante Optionen. Dann kann man das Sofa aus der Werbung oder dem Mailing nämlich gleich mal probeplatzieren. Das ist so simpel, dass es bislang völlig an mir vorbeigegangen ist.

Eine veränderte Vollzugspraxis einzelner Finanzämter und unberechtigte Steuernachforderungen bei Onlinehändlern, kritisiert der Branchenverband bevh und fordert, dass der Finanzminister einschreitet. Falls Sie was von Steuern verstehen, dann lohnt sich für Sie vielleicht dieser Hinweis des bevh

Chef durch eine Künstliche Intelligenz ersetzen. Ich glaube, das Ergebnis sagt weniger über das Vertrauen in KI als über Chefs aus.



Start-up des Tages Künstlicher Intelligenz das Gucken bei? Beispielsweise das Münchner Wer bringt eigentlichdas Gucken bei? Beispielsweise das Münchner Start-up Blickfeld . Das schauen wir uns genauer an. Fast ein Drittel der Deutschen, so eine Bitkom-Umfrage , würden den. Ich glaube, das Ergebnis sagt weniger über das Vertrauen in KI als über Chefs aus.

Marktplatz Amazon wäre. Gewohnt markig geht Christian Otto Kelm in Marge, Marke, Multichannel, Mistdreck. Klingt nach einer schönen Alliteration. Wenn da nicht auch nochwäre. Gewohnt markig geht Christian Otto Kelm in "Kelms Kanzel" zur Sache.

Die Lebensmittel Zeitung sieht die Rewe an der Spitze der deutschen Lebensmittel-Onlinehändler. Mit einem Umsatz vonliegen die Kölner vor dm mit 103 Millionen Euro und Edeka mit 95 Millionen Euro. Amazon taxieren die Experten von LZRetailytics abgehängt auf 46 (Fresh) und 35 (Prime Now) Millionen Euro. Die Top 10 und einen lesenswerten Beitrag zum Thema gibt es hinter der Zahlschranke - ANZEIGE -Jetzt haben Sie dieses bisschen Text doch gelesen. Sonämlich unsere Textanzeigen im Morning Briefing. Mehr Infos! Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Bleiben auch Sie up-to-date. Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe. Hier geht es zum Abo