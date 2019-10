Muss wirklich jede Milchkanne in Deutschland schnelles Internet haben? Nein, fand letztens Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Wie sehr das Deutschland abhängt, kann ihr jeder Bauer sagen, der auf dem Trekker aufs iPhone schaut. Wir schauen deshalb neidisch in die USA, wo Microsoft nun einen High-Tech-Bauernhof entwickeln will. Und ärgern uns. Weil wir ja selbst zwischen Köln und Düsseldorf manchmal Stellen ohne Netz haben. Obwohl da kaum noch Milchkannen stehen.

///// HANDEL NATIONAL

Jan Kunath dem Profit ist für Rewe im Onlinehandel in Sichtweite. "Wir sind an bestimmten Standorten vor Zentralkosten mit dem Lieferservice in der Nähe der schwarzen Null", sagte Digital-Chef und Rewe-Vizedem Handelsblatt . Wenn man das Gesamtpaket im Onlinegeschäft sehe, so Kunath, inklusive Marktplatzgeschäft, dann sei die Profitabilität gar nicht mehr so weit entfernt.



///// INTERNATIONAL

Amazon ist die wertvollste Marke im Handel und bringt es auf einen Wert von fast 125,3 Milliarden Dollar. Das reicht für Platz 3 der jährlichen Interbrand-Liste der wertvollsten globalen Marken. Apple und Google stehen auf Platz 1 und 2. Weitere prominente Händler auf der Liste: Ikea (26), eBay (44).

Click&Collect-Angebot für Lebensmittel in Gent. Es ergänzt den dort bereits bestehenden Service der Nachhause-Lieferung mit dem Fahrrad. In anderen Städten hat der Discounter bereits Non-Food-Abholstationen aufgestellt. Mehr in der Lidl lanciert einfür Lebensmittel in Gent. Es ergänzt den dort bereits bestehenden Service der Nachhause-Lieferung mit dem Fahrrad. In anderen Städten hat der Discounter bereits Non-Food-Abholstationen aufgestellt. Mehr in der Lebensmittel Zeitung

