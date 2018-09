Liebe Leserin, lieber Leser, Echo und Alexa überall: die Serie von Hardware-Innovationen bei Amazon zeigt deutlich, wie sehr sich der Online-Riese im Alltag einnisten möchte. Und wir lassen ihn. Weil es so schön bequem ist. Weil das Sofa besser ist als verstopfte Straßen, Parkplatzsuche, teure Parkhäuser, lange Kassenschlangen. Kundenschwund in den Städten zeigen die Zahlen des HDE (pdf). Bald werden die ersten Geisterstädte entstehen, während wir uns einen Geist ins Haus geholt haben.

Preisbereinigt bringt es der Einzelhandel in den ersten sechs Monaten auf ein Umsatzplus von 1,4 Prozent auf 253 Mrd. Euro. Für das zweite Halbjahr erwartet der HDE mit einem Plus von rund 0,5 Prozent quasi Stillstand. Der Online-Umsatz soll dagegen um 10 Prozent auf 53,4 Mrd. Euro wachsen. Mittlerweile habe ein Viertel der stationären Händler einen Online-Shop, 15% verkauften Waren über Online-Marktplätze. Offline darben vor allem Händler in den Mittelzentren. Laut HDE-Umfrage unter 1.000 Betrieben sagt fast jeder 2. Innenstadt-Laden, dass die Geschäfte schlecht laufen.

citkar testet Zalando ab Oktober in Berlin das ein wenig futuristisch aussehende E-Bike Loadster mit 500 Liter Transportvolumen. In Zusammenarbeit mit dem Start-uptestet Zalando ab Oktober in Berlin das ein wenig futuristisch aussehende E-Bike Loadster mit 500 Liter Transportvolumen.

HelloFresh, Anbieter von Kochboxen, wächst um 41% auf 615 Millionen Euro und verringerte seine Verluste deutlich. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von -10,7% auf -4,2% im ersten Halbjahr.

Westwing erhöhte den Umsatz um 22% auf 121 Millionen Euro und erzielteeine profitable EBITDA Marge von 2,3%. Westwing will noch in diesem Jahr an die Börse. Die Global Fashion Group steigerte den Nettoumsatz der Gruppe um 20% auf 535 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf -7,3%. Der Berliner Start-up-Investor Rocket Internet (pdf) meldet sich - auch Dank des Verkauf von Anteilen an Start-ups wie dem Essenslieferanten Delivery Hero - mit einem Gewinn von 297 Millionen Euro im ersten Halbjahr zurück. Im Vorjahreszeitraum meldete man noch ein Verlust von 27 Millionen Euro. Sein Geld nutzt Rocket unter anderem für ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 150 Millionen Euro. Interessant ist der Blick auf die wichtigsten Einzelgesellschaften:, Anbieter von Kochboxen, wächst um 41% auf 615 Millionen Euro und verringerte seine Verluste deutlich. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von -10,7% auf -4,2% im ersten Halbjahr.erhöhte den Umsatz um 22% auf 121 Millionen Euro und erzielteeine profitable EBITDA Marge von 2,3%. Westwing will noch in diesem Jahr an die Börse. Diesteigerte den Nettoumsatz der Gruppe um 20% auf 535 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf -7,3%.

INTERNATIONAL

Gadget-Highlights auf einer Hardware-Präsentation von Amazon. Mit dem neuen Ein TV-Rekorder ( Fire TV Recast ) für den Fire TV, eine vernetzte Mikrowelle, die auch über eine Dash Button Popcorn machen kann, eine Wanduhr mit integriertem Echo, Amazon Echo Show mit größerem Display und Echo-Auto , mit dem man Alexa in jedes Auto holen kann, waren dieauf einer Hardware-Präsentation von Amazon. Mit dem neuen Echo Input soll man zudem fast jeden modernen heimischen Lautsprecher mit Alexa vernetzen können. Was man sich merken muss: Amazon will mit seinen digitalen Assistenten in allen Lebensbereichen dabei sein.

Chinas Online-Riese Alibaba baut nun einen Roboter , der in Hotels den Zimmerservice machen soll und beispielsweise Essen aufs Zimmer bringt.

Der US-Fahrdienstvermittler Uber liebäugelt mit der Übernahme des britischen Essenslieferanten Deliveroo , der auch in Deutschland aktiv ist. Damit würde UberEats dann in Europa antreten.

Die Luxusmode-Plattform Farfetch steht heute vor ihrem Börsengang in New York und wird dort voraussichtlich etwa 600 Mio Dollar einnehmen. Die Marktkapitalisierung wird wahrscheinlich bei 4,3 bis 4,9 Mrd. Dollar liegen. Die Preisspanne pro Aktie liegt bei 15-17 Dollar.

TRENDS & FAKTEN

Regelmäßige Bewertungen von Mitarbeitern und Führungskräften sind bei Google in beide Richtungen Standard. Jetzt hat Google eine Liste mit zehn Punkten vorgestellt, die demnach einen guten Chef ausmachen.

Der Musik-Streamingdienst Spotify wird ein Stück weit zur Plattform und erlaubt Indie-Künstlern den direkten Upload von Musik auf die Plattform. Ein eigenes Musiklabel ist der nächste logische Schritt.



Start-up des Tages Am schönsten ist es daheim - wenn es gut eingerichtet ist. Nicht jeder Kunde hat dafür ein Händchen, das Start-up valuc15 hilft. Es geht dabei nicht nur um den Verkauf der passenden Möbel, sondern auch um Dienstleistungen rund ums Einrichten.

Amazon regiert die Welt? Bald nicht mehr, sagt der Kommunikationsdesigner und Ladengestalter Markus Schwitzke, denn nur Algorithmen und Technologie sind nicht alles. Warum die Unternehmensgruppe Schwitzke den Handel besser versteht, sagt Markus Schwitzke in unserer Reihe "Reden wir über Amazon" auch.

