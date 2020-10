In Nürnberg und Neubrandenburg diskutieren die Behörden über die Baupläne von Amazon, während Alibaba erstmals 2.600 Überseemarken in sein 11.11 Global-Shopping-Festival aufnimmt. Und während Paypal Kryptowährungen salonfähig macht, bittet die E-Commerce-Branche um Aufschub bei der Starken Kartenauthentifizierung.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Online-Apotheke Zur Rose dominiert deutschen Markt

Krisengewinner meldet Rekordzahlen: Auf 43 Prozent beziffert die Schweizer Rose-Gruppe ihren Marktanteil in Deutschland nach der Akquisition von Apotal. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig beflügelt die Corona-Krise das Geschäft. Allein im dritten Quartal stiegt der Umsatz um 15 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden bei der Rose-Gruppe erhöhte sich seit Jahresbeginn um 600.000 auf fast zehn Millionen, berichtet die Handelszeitung.ch.



Nürnberg und Neubrandenburg sollen neue Amazon-Standorte werden

Früher wurden auf diesem Gelände in Nürnberg Fernseher der Marke Grundig gebaut, jetzt plant hier Amazon ein neues Logistikzentren auf 68.000 Quadratmetern mit 123 Mitarbeitern. Weitere Baupläne hat Amazon laut Medienberichten für Neubrandenburg, wo ein Lager entstehen soll. Beide Standorte sind beantragt, aber noch nicht genehmigt. In Nürnberg sieht die Lokalpolitik wenig Wertschöpfung für den Standort, in Neubrandenburg gibt man sich neutral. Beide Bauvorhaben seien wohl nicht zu verhindern.



E-Commerce-Branche fordert Aufschub

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Deutschland fordert Übergangsfristen für die Umsetzung der sog. Starken Kundenauthentifizierung bei Kreditkarten im Online-Handel zum 1. Januar 2021. Nicht nur kleinere und mittlere Händler, sondern vor allen auch Banken seien bis dahin nicht in der Lage, die Vorgaben zu erfüllen. Die Probleme seien besorgniserregend, heißt es in einer Pressemitteilung.

///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon: Marktbeobachtung der besonderen Art





Alibaba rechnet mit ungebremster Kauflust der Chinesen

Was bei Amazon der Prime-Day, ist für

In den USA belohnt Amazon seine Kunden mit je einem US-Dollar pro Kassenzettel, den diese von außerhalb des Amazon-Kosmos eingekauften Waren in das Portal Amazon-Shopper-Panel hochladen. Mindestens zehn müssen es pro Monat sein. Die Kunden bekommen das Geld gutgeschrieben oder können es spenden. Belohnt wird auch die Teilnahme an Umfragen, bei denen Wunschartikel und Kaufwahrscheinlichkeit abgefragt werden.Was bei Amazon der Prime-Day, ist für Alibaba das 11.11. Global-Shopping-Festival . Mehr als 14 Mio. stark reduzierte Produkte von 250.000 Marken werden allein über Alibaba-Tmail verkauft. Das Festival wird in 200 Länder im Live-Streaming übertragen. Mehr als zwei Mio. Produkte seien neu im Sortiment; erstmalig habe man auch 2.600 Überseemarken ins Angebot aufgenommen, um die große Kauflust der Chinesen zu befriedigen, heißt es bei Alibaba.

///// TRENDS & TECH