"Click & Collect" von einem Lieferdienst? Kein Widerspruch, findet Getir und bietet in mehreren seiner britischen Dark Stores nicht nur die Lieferung, sondern testweise eben auch die Abholung. Wie Lebensmittelzeitung.net mit Bezug auf TheGrocer.co.uk schreibt, gilt der Service für die Stores des übernommenen Wettbewerbers Weezy, soll aber möglicherweise ausgeweitet werden. Die genaue Zahl werde nicht genannt, die Lieferung bleibe jedenfalls Hauptgeschäft.Wenn Getir abholen lassen kann, statt zu liefern, kann der Zahlungsdienstleister Klarna in Mode machen: Klarna verkauft jetzt aus seiner App heraus "die erste aus einer Reihe von nachhaltigen Kollektionen". Laut Pressemitteilung wurden die kuratierten Listen (gegenwärtig 23 Modemarken) gemeinsam mit Good On You erstellt, einem Spezialisten für die Bewertung von nachhaltigen Textilien. Im November hatte Klarna angekündigt, seine App zur "All-in-one-App" auszubauen ( das "Morning Briefing" berichtete ). Das hier scheint die Fortsetzung der Geschichte zu sein.Online bestellen, an einem Drive-in-Stand an der Autobahnauffahrt abholen: Das ist das Konzept des Salzburger Lebensmittel-Onliners Flyby . Er richtet sich vor allem an Pendler auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. "In Sachen Lebensmittel ist Österreich echt der Late Follower", urteilt Alexander Planitzer, Gründer des Betreibers Viabirds, im Gespräch mit Kassenzone.de . Weil die Städte viel kleiner seien als in Deutschland, sei es "demnach auch schwieriger, beispielsweise Food-Commerce-Anbieter, die in Deutschland sehr, sehr erfolgreich sind, schnell nach Österreich zu bringen".Der Black History Month -- in den USA und Kanada der Februar -- erinnert an die Beiträge afroamerikanischer Menschen zur Geschichte.hat zur Feier des Monats eine Seite mit dem Titel " Support Black-owned small businesses " aufgelegt. Sie bietet nicht nur einen Filter für Produkte aus Unternehmen mit afroamerikanischer Führung, sondern stellt einige der Firmen auch per Video vor.will sich mit der Plattform Black Girl Fest (BGF) verpartnern. Das kostenlose Programm "BGF x eBay Seller Academy" soll Unternehmerinnen helfen, auf Ebay zu verkaufen, wie Internetworld.de berichtet