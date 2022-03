Russland ist zur Haltungsfrage geworden. Immer mehr Unternehmen kündigen den Rückzug an. Metro will bleiben und steht dafür öffentlich in der Kritik. Mit jedem Tag werden die Sorgen in den Chefetagen weltweit größer. Die russische Regierung droht offen mit Enteignung der Unternehmen, die ihre Geschäfte aussetzen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob man sich den Wegfall der Geschäfte in Russland künftig leisten kann. Mercedes Benz hat im Jahr 2019 ein nagelneues Werk in Moskau eröffnet. Putin fährt Mercedes. Wie lange noch?

///// HANDEL NATIONAL

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft gründen Initiative für Ukraine-Hilfen

Mit dem Ziel, die Maßnahmen der Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft in der Ukraine-Krise zu unterstützen, haben der Industrieverband BDI, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Handwerksverband ZDH sowie der Arbeitgeberverband BDA die Initiative #WirtschaftHilft ins Leben gerufen. Auf der dazu gehörigen Webseite finden Betriebe und Unternehmen Informationen zu Aktivitäten, an denen sie sich beteiligen können. Ein wichtiger Aspekt soll außerdem die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter sein.



Insolvenzwelle droht bei kleinen Spediteuren

Da die Spritpreise explodieren und sich der Fahrermangel weiter auswirkt, warnen große Logistiker wie DHL bereits vor einer Rezession und kleine Spediteure vor einer Insolvenzwelle, berichtet die Wirtschaftswoche. Am Wochenende wurden die Stimmen lauter, die einen Schutzschirm für betroffene Unternehmen wie in der Covid-19-Krise fordern. Spediteure warnen außerdem vor einem Verkehrschaos und drohen an, ihre Lastwagen stehen zu lassen.



Teehaus Ronnefeldt online erfolgreich

Weil der Luxushotelmarkt schwächelt, hat das Traditions-Teehaus Ronnefeldt in der Pandemie-Zeit den Weg übers Internet zu seinen Kunden gesucht - und gefunden. Man habe online seine Hausaufgaben gemacht, berichtet Jan-Berend Holzapfel der F.A.Z. 700 Tonnen Tee fanden im vergangenen Jahr ihren Weg in so manches Homeoffice. Tee profitiere auch vom steigenden Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Holzapfel will den Online-Handel weiter ausbauen, aber auch künftig seine Tees nicht in Supermärkten verkaufen.