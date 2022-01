Die amerikanische Börsenaufsicht SEC will Unicorns stärker an die Leine nehmen. Deren Erfolg sei ihr unheimlich, schreibt das Wall Street Journal. Etwa 1.000 Unternehmen gäbe es derzeit mit Milliarden-Bewertung. Man erwarte, dass die Einhörner regelmäßig Informationen über ihre finanzielle Lage und ihren Geschäftsbetrieb veröffentlichen. Und auch die Investoren sollen stärker überwacht werden. Hintergrund für die Forderungen der Börsenaufsicht ist ihr Kontrollverlust. Viele Start-ups werden zu Unicorns bevor sie an die Börse gehen und entziehen sich so der SEC. Nun ist die Politik am Zug.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Galaxus mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in DE und AT

Der Schweizer Online-Händler Galaxus erreichte im Jahr 2021 erstmals mehr als 100 Mio. Euro Umsatz im internationalen Geschäft, also in Österreich und (vor allem) in Deutschland. Die genaue Zahl behält das Unternehmen für sich, nennt aber die Zahl der Kunden: mehr als 650.000. Das Logistikzentrum in Krefeld werde in den kommenden Monaten von 5.000 auf 20.000 Quadratmeter erweitert. In den Heimatmärkten Schweiz und Liechtenstein kam Galaxus gemeinsam mit der Elektronik-Schwester Digitec 2021 auf einen Plattformumsatz von 2,122 Mrd. Franken (2,03 Mrd. Euro, plus 16 Prozent). Digitec Galaxus führe mehr als 3,7 Mio. Produkte.



+++Anzeige+++

Direkt zum Kunden mit E-Commerce für B2B

Noch immer trauen sich viele Unternehmen nicht, einen eigenen Webshop aufzubauen. Stattdessen verkaufen sie über große Plattformen, wie Amazon, Ebay etc., langfristig ist es jedoch sinnvoll, den Verkauf über einen eigenen Shop voranzutreiben. Dieser treibt das Geschäftswachstum voran und trägt zur Etablierung der eigenen Marke bei. Comarch bietet Unternehmen einen modernen B2B-Webshop. Mehr dazu im Comarch Webcast.



Erfolgsmodell digitale Direktvermarktung: Frischepost zündet die zweite Stufe

Der Online-Hofladen Frischepost ist weiter auf Wachstumskurs. Zwar wurde die Ausweitung des Liefergebiets erst einmal vertagt, stattdessen stehen bei dem Hamburger Start-up Effizienzsteigerungen bei der Logistik, die Erweiterung des Sortiments und eine eigene App auf dem Programm. Was sich bei Frischepost sonst noch tut, berichtet Etailment-Experte Dr. Matthias Schu.



Cosnova steigert Online-Geschäft um 50 Prozent

Kosmetikhersteller Cosnova (Marken "Catrice", "Essence") meldet eine "immense Steigerung des E-Commerce-Geschäfts": Der Online-Umsatz 2021 liege mehr als 50 Prozent über 2020 (und mehr als 130 Prozent über 2019). Auch im Ausland habe Cosnova zugelegt: Nahost und Nordafrika 50 Prozent, USA 40 Prozent, Westeuropa 25 Prozent, China 22 Prozent. "Besonders in den USA und in China war die Strategie sehr erfolgreich, verstärkt auf den Online-Handel und das B2C-Business mit E-Commerce-Partnern zu setzen", so das Unternehmen. Insgesamt lag der Konzern-Nettoumsatz 2021 bei 467 Mio. Euro (plus 15 Prozent), der Online-Anteil bei zehn Prozent.



Zalando-Hauptquartier verkauft

Das Zalando-Headquarter in Berlin-Friedrichshain ist nach Angaben von IZ.de und Textilwirtschaft.de an einen Immobilienfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) verkauft worden. Das aus zwei Gebäuden bestehende Ensemble war im Oktober 2018 fertiggeworden. Der Preis soll den Blättern zufolge bei 360 Mio. Euro gelegen haben, was eine Steigerung um mehr als 50 Prozent bedeute.



Myposter übernimmt Poster-Start-up Juniqe

Nicht jedes Start-up wird zum Unicorn. Immerhin acht Jahre lang betrieben die Gründer Lea Lange und ihr Mitstreiter Marc Pohl ihre Unternehmen für hochwertige Wanddekoration, zuletzt wohl auch profitabel. Jetzt wurden sie von dem nur unwesentlich älteren Mitbewerber Myposter geschluckt. Eine Übernahmesumme wurde nicht bekannt gegeben. Die Juniqe-Gründer scheiden aus.