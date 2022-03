Das ist der E-Commerce in Deutschland nicht gewohnt - seit Jahren geht es bergauf - im Februar nun ging es bergab. Der Shopping-Index von Salesforce ermittelt ein Minus von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weltweit sind es lediglich halb so viel. Dabei stiegen die Preise im Online-Handel in Deutschland nur um 0,1 Prozent, gegenüber 4,4 Prozent weltweit. Die Inflation sei schuld, heißt es bei Salesforce. Panikstimmung und Schwarzmalerei in den Medien könnten ebenfalls dazu beigetragen haben. Ein Realitätsabgleich ist jetzt wichtig.

///// HANDEL NATIONAL

Schuhverkäufer Görtz öffnet sich online für Bekleidungsmode

Die Fachzeitschrift Textilwirtschaft berichtet über die Ambitionen des Schuhhändlers Görtz, künftig auf seiner eigene Plattform Connected die Kategorie Bekleidung auf Goertz.de zu starten. Den Anfang sollen demnach 60 Marken mit über 5.000 Artikeln von Womenswear und Menswear machen, darunter Marc O’Polo, Brax sowie Rich & Royal, aber auch Sportswear-Marken wie Nike und Hummel. Außerdem wolle man das Sortiment für Kinder um Kleidung erweitern.



DIHK-Blitzbefragung: 60 Prozent der Unternehmen melden zusätzliche Störungen in der Lieferkette durch den Krieg

Der Rückhalt für die Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Konflikt sei zwar weiterhin groß, doch nehmen die Probleme vor allem bei mittelständigen Betrieben in Deutschland dramatisch zu. Dies berichtet DIHK-Vizepräsident Stoffels und sieht die Unternehmen gleich von zwei Seiten unter Druck: Weniger Vorprodukte und höhere Energiepreise. Kostensteigerungen könnten nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Auch komme es zu Verzögerungen in der eigenen Lieferkette. Stoffels sieht durch Pandemie und Krieg die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung in Gefahr und fordert die EU auf, bei Handelsabkommen im Indopazifik und in Südamerika spürbar voranzukommen.



Ebay zieht Bilanz der Pandemie-Hilfen

Am 22. März 2020 begann der erste Lockdown in der Covid-19-Pandemie in Deutschland für den Einzelhandel. Ebay erinnert an diesen Tag mit einem Bericht zu den eigenen Hilfen für stationäre Händler. Immerhin 11.200 Unternehmen haben sich seitdem beim Online-Marktplatz gemeldet und den Schritt in den Online-Handel gewagt, davon seien mehr als 2.500 mit einem Umsatz von über 96 Mio. Euro seit Pandemiebeginn sehr erfolgreich. Ebay sieht außerdem die mit dem Handelsverband (HDE) im Frühjahr 2021 gestartete Initiative “eBay Deine Stadt” zur Stärkung des lokalen Handels als Erfolg. 25 Städte und Regionen machen derzeit mit.



Aldi erhöht Preise für über 400 Artikel

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd geben die Preisanhebungen der Hersteller infolge der Covid-19-Krise und des Krieges in der Ukraine ab sofort an ihre Kund:innen weiter. Rund 400 Artikel seien betroffen, berichtet die Lebensmittelzeitung. Sie würden um Centbeträge oder bis zu einem Euro teurer. Aldi habe die Preiserhöhungen grundsätzlich bestätigt. Man müsse die Preise an die derzeitige Marktsituation anpassen, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd.