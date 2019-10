Trotz schummelnder Autohersteller, Baufehler an Großbahnhof und -Flughafen und trotz unzuverlässiger Busse und Bahnen – "Made in Germany" sendet immer noch höchstes Vertrauen aus. Weltweit verbinden Verbraucher und Unternehmen damit vertrauenswürdige Wertarbeit. Deutlich schlechter kommt China weg: Seine Herkunftsangabe steht für Qualitätsmängel und Unzuverlässigkeit. Dabei fahren Züge in China meistens pünktlich und der neue Pekinger Mega-Flughafen namens Daxing ist nach knapp zwei Jahren Bauzeit voll funktionstüchtig. Das Sein richtet wenig aus gegen den schönen Schein.

Kaffee neben Handy und Fernsehern

Neue Konkurrenz für Tchibo: Nach den vielen Kaffee-Automaten nimmt Media Markt nun auch die Bohnen ins Sortiment, sogar eine eigene Röstung. Und weil Elektronik-Spezialisten sich zwar mit Kaffee-Automaten auskennen, nicht aber mit Kaffee, Aroma, Geschmack, stellt Media Markt jetzt auch noch Barrista ein, vulgo Kaffeekenner, weiß



Mehr Kapital, mehr Chancen

Geld ist zurzeit billig und sitzt locker, weil die Banken drohen, höhere Einlagen mit Gebühren zu belegen. Was liegt da näher, als den eigenen Risikokapital-Topf für externe Anleger zu öffnen: Genau das macht Vorwerk Ventures, wie



Geschicktes Vernetzen

Noch nicht lange her, da schrieb die Mobile-Bank N26 aus Berlin negative Schlagzeilen. Jetzt arbeitet sie offensichtlich am Image – durch Netzwerken: Nach der Kooperation mit E-Scooter-Verleiher Lime folgt nun die mit dem Buchungsportal Booking.com. Wer mit der Mastercard von N26 bezahlt, bekommt dort Rabatt, hat



Flixbus will besser planen

Paypal startet in China

Den Fuß in die Tür von China stellt Paypal: Der Zahlungsdienstleister beteiligt sich an Wettbwerber Go Pay International. Chinas Regierung hat dem Unternehmen erlaubt, einen 70 %-Anteil abzugeben, vermeldet das



International Versenden

Selbermacher sind heiß auf Ware aus dem Ausland: Wer strickt oder häkelt, schätzt Garne und Anleitungen aus Italien oder Großbritannien; wer näht, sucht Stoffe aus Japan, den USA und Schnitte aus Frankreich. Den Blick über die Grenzen will Etsy durch neue, internationale Versand-Services fördern, berichtet



Marken, Lifestyle, Influencer

Das gute Image unter jungen Verbrauchern kostet: Drei Millionen Dollar macht Foot Lockers locker für eine Beteiligung in die Handels- und Nachrichtenplattform Ntwrks, um weiterhin cool zu bleiben. Ntwrks kooperiert laut



Luxus für China

Voox-Net-à-Porter hat einen Online-Flagshipstore auf dem Handelsportal Tmall eröffnet, meldet

neue Sicherheitsverfahren kennen, denen nicht mehr nur eine Peronal-Identification-Nummer (PIN) ausreicht, sondern die noch ein weiteres Sicherheitsmerkmal verlangen – eine Transaktion-Nummer (TAN), einen Fingerabdruck oder ein Lächeln für die Gesichtserkennung. Zwei-Faktoren-Authentifizierung heißt das Spiel, das auch Kundenkonten von Online-Händlern sichern könnte. Doch denen ist das Plus an Sicherheit schnuppe, berichtet



Schein und Sein

"Made in Germany" hat nichts von seiner Strahlkraft und Vertrauen verloren. Noch immer steht das Label für Zuverlässigkeit und Wertarbeit. Weltweit, stellen die Marktforschung



Favorit der Leser

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit: Händler können durchaus mit ökologischer Verpackung punkten – oder über andere Zustellformen nachdenken. Die Kunden achten inzwischen stärker auf: Händler können durchaus mit ökologischer Verpackung punkten – oder über andere Zustellformen nachdenken. Die Planungshilfe für innovative Verpackung.

