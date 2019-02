Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Tage bin ich mal wieder auf den Dunning-Krüger-Effekt gestoßen. Der beschreibt unter anderem das Phänomen, dass sich inkompetente Menschen gerne überschätzen. Oder aber sie erkennen überlegene Fähigkeiten bei anderen nicht. Das kann man auch auf Unternehmen übertragen. Gerade im digitalen Umfeld. Achten Sie mal darauf, wenn ein CEO mal wieder die Rivalen und Trends verniedlicht.

Der deutsche Apotheker-Stand beispielsweise, der fürchtet Amazon vermutlich mehr, als er selbst wahrhaben will und sieht, wir kennen das aus anderen Branchen, Überläufer zu Amazon eher als Nestbeschmutzer. So denken nicht alle. Nachdem ein Gericht Apothekern den juristischen Segen fürbei Amazon gab, rät dernun seinen Standesgenossen zu einem Einstieg, liest man bei Apotheke-adhoc über die neue Gilde der Amazon-Apotheker.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Getnow, der gerne ein bisschen anders sein möchte als seine Rivalen, jenseits der Kooperation mit Metro ein Multi-Supply-Angebot aufbauen will und auch sonst ein weniger frecher daherkommt, zeigt sich derzeit auf dem Weg zur bundesweiten Expansion mit einer. Was Kunden im Liefergebiet (München, Berlin, Düsseldorf, Rheinland, Frankfurt) da sehen dürfen, ist aber ein wenig rätselhaft sowie sachlich falsch ("Alles für lau? Kauf bei Getnow") und auch sonst handwerklich eher mau und flau für Getnow, erklärt der Supermarkt-Blog

Amazon will bis 2030 die Hälfte seiner Pakete klimaneutral verschicken. Helfen sollen bei dem Projekt Shipment Zero“ unter anderem der Einsatz erneuerbarer Energien wie Solarenergie und die Lieferung im Elektro-Auto. Auch bei den Verpackungen will man sparen. Hersteller wie Henkel, Nestle oder Unilever stellen sich mit neuen Verpackungs-Designs längst auf die neuen Herausforderungen des Onlinehandels ein.

"Voice KI Cloud-Plattform" für Autos und Flottenbetreiber weiterentwickeln. Das Berliner Start-up German Autolabs hat in einer Finanzierungsrunde unter anderem bei nbr Tech Ventures, VC Fonds Technologie Berlin und coparion 7 Millionen Euro eingesammelt . Das Unternehmen will seinen nachrüstbaren Sprachassistenten "Chris" sowie einefür Autos und Flottenbetreiber weiterentwickeln.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth beklagt gerade einmal wieder die. Da ist was dran. Doch warum muss man bei den Gegenmaßnahmen in den Kategorien von Ladenzeilen und Einkaufsstraßen denken, unterschwellig den Onlinehandel verteufeln und Hilfe für darbende Läden fordern? Weil man der Handelsverband ist? Man könnte, wenn man schon wünschen darf und auch als Verband um die Ecke denkt, statt um Umsatz pro Quadratmeter auch über Kitas, Generationenhäuser, Bücher-Cafes, Event-Flächen, Co-Working-Spaces und andere Formen sinniger Nutzung leerer Räume in Innenstadt-Lagen nachdenken. Nur so als Beispiel. Auch das würde die Städte beleben. Und jenen helfen, die bis heute überlebt haben.