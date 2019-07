Während sich hierzulande selbst vermeintliche digitale Vordenker über die Namensgebung "Free Now" (ehemals MyTaxi) echauffieren, schafft Uber in den USA viel umfassendere Fakten und packt jetzt die Alternativen zum Auto (Scooter, Fahrräder) bruchlos mit in die App.In einigen Städten experimentiert Uber sogar mit dem Verkauf vonper App.Zudem bietet Uber gegen Aufpreis nun eine spezielle Komfortklasse, bei der man bequemere Autos bestellen und unter anderem die Temperatur-Präferenz im Auto angeben und auf Wunsch einen Fahrer bestellen kann, der keine Quasselstrippe ist.Das stark defizitäre kalifornische Unternehmen entwickelt sich so immer mehr zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister, der bekanntlich mit der Uber Freight auch in der Logistik mitmischen will. Auch in Europa. In den Niederlanden fuhr im Juni bereitsmit Hilfe von Uber Freights seine Kisten durch die Gegend.