Walmart hat zwei seiner Online-Marken verkauft, berichtet Retail Dive. Shoes.com, das Walmart 2017 für 9 Millionen Dollar erworben hatte, werde an die Private-Equity-Firma CriticalPoint Capital gehen, zu deren Portfolio der Schuheinzelhändler JackRabbit zählt. Auch Bare Necessities, erst vor weniger als zwei Jahren von Walmart übernommen, habe einen neuen Eigentümer: der israelischen Bekleidungshersteller Delta Galil Industries habe die Übernahme gemeldet. Aktuell fokussiert Walmart sein Online-Geschäft neu. Ende voriger Woche wurde bekannt, dass die Handelskette gemeinsam mit Mircosoft das Nordamerika-Geschäft der Social-Media-Plattform TikTok übernehmen will. Der Konzern arbeitet daran, Amazon Wasser abzugraben.Der US-Bekleidungskonzern Gap Inc. () meldet für das zweite Quartal (Mai-Juli) einen Umsatzrückgang von 18% auf 3,27 Mrd. US-Dollar (2,75 Mio. Euro) und einen Nettoverlust von 62 Mio. Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres sei ein Nettogewinn von 168 Mio. Dollar bilanziert worden, berichtet die TextilWirtschaft. 2020 habe sich. Der Online-Erfolg von Gap entspricht einem aktuellen Trend in den USA, in dem unter anderem Webshops von BestBuy, Dick's, Home Depot, Lowe's, Tiffany und Ulta Beauty Umsatz-Zuwächse im dreistelligen Prozentbereich vermeldet haben.In Amazons erstem stationären Lebensmittelgeschäft in Woodland Hills, Kalifornien, können Kunden den Mitte Juli angekündigten multifunktionalen Amazon Dash Cart nutzen: "Es ist ein intelligenter Einkaufswagen, der Ihnen hilft, Ihre Lebensmitteleinkäufe schneller zu machen", schreibt Amazon Fresh Vice President Jeff Helbling in einem Blogeintrag . Unter anderem könne der Check-out ohne den gewohnte Kassenprozess erfolgen. Weiterhin sollen neue Funktionen von Amazons Alexa Kunden bei Einkaufslisten und Navigation im Geschäft helfen. In der aktuellen Launchphase steht der Laden eingeladenen Amazon-Kunden offen, im Laufe der nächsten Wochen soll er der Allgemeinheit zugängig gemacht werden. Laut Supermarket News seien in den USA die Eröffnung 15 deartiger Läden geplant.