Ich dachte immer, alt fühlen können man sich nur, wenn Musik von Rammstein im Rewe an der Käsetheke dudelt. Aber wenn Aldi nun Konzertkarten für die Tournee der "Fantastischen Vier" (auch online) verkauft (ab 30.September), dann tut es das auch. Bei Amazon heißt es indes aus anderen Gründen: Haste Töne?

///// HANDEL NATIONAL

Falls Sie mal nach Israel kommen, schauen Sie beimvorbei. Trigo Vision soll beispielsweise derzeit eine Amazon-Go-Variante für Tesco entwickeln. Auch hier sollen Künstliche Intelligenz und Kameras in automatisierten und kassenlosen Märkten gucken und rechnen, was der Kunde so in den Einkaufswagen packt. Derlei Pläne sind Investoren in der jüngsten Finanzierungsrunde 22 Millionen Dollar frisches Geld wert.