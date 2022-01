Der E-Commerce verändert die Berufe. Nicht nur die Deutsche Post hatte 2021 rekordverdächtig zu tun, auch die Schweizerische Post AG erreichte "einen Allzeitrekord bei den Paketen". Ausgeliefert wurden 202,1 Mio. Stück, ein Plus von 9,6 Prozent, das Briefgeschäft dagegen verlor 3,3 Prozent -- daher wurden zum Jahreswechsel Brief- und Paketpost zusammengelegt. Inzwischen, so die Nachrichtenagentur SDA, werde rund die Hälfte aller Pakete über "Briefpöstler" zugestellt.

///// HANDEL NATIONAL

Autodoc stoppt Börsenpläne und sucht Investor

Autodoc mit Sitz in Berlin, nach eigenen Worten "Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile", hat Handelsblatt.com zufolge die Planungen für einen Börsengang gestoppt. Ein Grund seien "rückläufige Bewertungen bei Technologieunternehmen". Stattdessen werde nach einem Investor gesucht. Es gehe um einen Minderheitsanteil, die Mehrheit solle bei den Gründern bleiben, die langfristig unverändert an die Börse wollten, so der Bericht.



Plus 34 Prozent: Baby One meldet Erfolg des Online-Profitcenters

Baby One, Fachmarktkette für alle mit Babys und Kleinkindern, hat in den vergangenen Jahren das Geschäftsmodell justiert -- keine Überraschung: Richtung Omnichannel. Wie Lebensmittelzeitung.net und Internetworld.de schreiben, wird seit 2021 das Online-Geschäft als Profitcenter geführt, Verkaufs- und Kommunikationskanäle seien stärker miteinander verknüpft. Das Online-Wachstum von 34 Prozent (42,2 Mio. Euro) im Geschäftsjahr 2021 werde darauf zurückgeführt. Der E-Commerce-Anteil lag bei 16,5 Prozent vom Gesamtumsatz, der wiederum 255,5 Mio. Euro erreichte (plus 14 Prozent).



Gorillas stellt Luanne Calvert als CMO ein

Der Berliner Schnell-Lieferdienst Gorillas hat seit gestern eine Chief Marketing Officer: Luanne Calvert "wird die globalen Marketingaktivitäten des Unternehmens von Berlin aus leiten", kündigt Gorillas an. Calvert habe für Marken wie Virgin und Google gearbeitet und das globale Marketing für Walmart, die LVMH-Marke Fendi und Moleskine verantwortet. Sie berichtet an Gorillas-CEO Kağan Sümer. In jüngerer Zeit gab es einige Zu- und Abgänge im Gorillas-Management (das "Morning Briefing" berichtete).



Fulfillment-Dienstleister Alaiko erhält 26 Mio. Euro

Das Anfang 2020 gegründete Münchner Start-up Alaiko, Fulfillment-Dienstleister für Online-Shops, hat nach eigenen Angaben in einer Series-A-Finanzierungsrunde Kapitalzusagen von 30 Mio. US-Dollar (ca. 26 Mio. Euro) erhalten. Unter anderem von Tiger Global, und das ist (laut "Gründerszene") "besonders pikant, da der Amazon- und Spotify-Investor auch bei der Berliner Shipping-Firma Hive – einem direkten Konkurrenten von Alaiko – investiert ist". Alaiko will das Geld ganz klassisch ausgeben: für neue Services, mehr Logistik-Partner, den Ausbau der Plattform und neue Leute.