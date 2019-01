Liebe Leserin, lieber Leser, bei den Kollegen des Finanzdienstes Bloomberg werden inzwischen rund 30 Prozent der journalistischen Inhalte teilweise automatisiert mit Hilfe von Software erstellt. Das birgt aber auch die Gefahr, einfach nur noch die Meldungen von Unternehmen zusammenzufassen. Das machen wir hier nicht mit. Unsere Meldungen sind 100-prozentig von Menschen ausgewählt und verfasst.

Mit ihren Portalen erwirtschaftete die Scout-Gruppe zuletzt einen. Mit Hellman & Friedman und Blackstone interessieren sich ausgerechnet die Alteigentümer für das Unternehmen, das sie 2014 der Deutschen Telekom abgekauft und eineinhalb Jahre später an die Börse gebracht hatten. Eine erste Offerte von 43,50 Euro pro Aktie hat Scout 24 indes als unangemessen zurückgewiesen. Scout24 soll auch selbst eine Käufersuche eingeleitet haben . Dem Aktienkurs tat es gut. Der schnellte kurzfristig auf den höchsten Stand seit Monaten.

Der Konzern hat seinein den Sparten Beauty und Home Care im vergangenen Jahr. Jetzt sollen ab diesem Jahr zusätzlich 300 Mio. Euro jährlich investiert werden . Unter anderem auch in die Produktion von E-Commerce-Varianten der Produkte. So kommt Persil dann wahrscheinlich in einer hoch konzentrierten Variante ins Haus, braucht somit weniger Volumen und bringt weniger Gewicht auf die Waage.