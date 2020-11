Im digitalen Zeitalter sind wir geneigt, Arbeit immer öfter Rechnern und Robotern zu überlassen. Aber es muss natürlich auch passen. Bei Walmart ist man jetzt zum Schluss gekommen, dass Menschen den Stand der Regalbefüllung besser im Blick haben als Roboter, schreibt CNBC. In 500 der 4700 Walmart-Stores in den USA waren sie im Einsatz, doch der Vertrag mit dem Betreiber wurde nicht verlängert: Es sei einfacher und kostengünstiger, Mitarbeiter die Regale verwalten zu lassen. Diese werden jetzt mit AR-Technik ausgestattet – eine unserer Meldungen des heutigen Morning Briefings.

Second-Hand-Plattform Vinted vereint Mamikreisel und Kleiderkreisel unter einem Namen

Am Mittwoch voriger Woche wurde hier vermeldet, die Second-Hand-Modeplattform Vinted habe den niederländischen Mode-Marktplatz United Wardrobe erworben, der in Zukunft unter dem Namen Vinted laufen werde. Jetzt wird bekannt, dass die beiden deutschen Töchter Mamikreisel und Kleiderkreisel künftig auch den Namen Vinted bekommen. In den nächsten Wochen werden Mitglieder von Kleider- und Mamikreisel nach und nach dazu eingeladen, mit ihren Konten auf die vereinte Vinted-Plattform umzuziehen.



Auch About You macht jetzt in Second Hand

About You ist auf leisen Sohlen in den Markt für gebrauchter Mode eingetreten, berichtet die Textil Wirtschaft: Der Online-Modehändler kooperiere mit dem Hamburger Secondhand-Online-Shop Vite en Vogue, der etwa 30.000 Produkte auf Aboutyou.de anbietet. Allerdings eher versteckt unter dem Menuepunkt "Second Love".



Ebay arbeitet mit Versanddienstleistern zusammen, um Lieferzeiten im Blick zu behalten

Wenn der Online-Handel boomt und die Paketzahlen steigen, kann es mal zu Verzögerungen kommen, die dann der Händler in Form schlechter Bewertungen ausbaden muss. Ebay hat in einem Schreiben an seine Händler betont, an ihrer Seite zu stehen und sehr eng mit Versanddienstleistern zusammen zu arbeiten, um schnell auf Verzögerungen bei der Auslieferung reagieren zu können. Dann werde das voraussichtliche Lieferdatum automatisch angepasst. Die Händler werden aber auch aufgefordert, sich regelmäßig auf der Seite im Verkäuferportal auf dem Laufenden zu halten.



Hagebau holt neuen E-Commerce-Chef, um Omnichannel-Services auszubauen

Marco Werner hat zum 1. November die Geschäftsführung von Hagebau Connect übernommen. Wie Baumarkt Manager berichtet, hat der E-Commerce-Experte die Nachfolge von Stefan Ebert angetreten, der die Verbundgruppe im Oktober verlassen hatte. Marco Werner war zuvor unter anderem als Chief Digital Officer für Galeria Karstadt Kaufhof und als Direktor E-Commerce & CRM für Tchibo tätig. Ziel sei der Ausbau des Omnichannel-Angebotes von Hagebau.



Gutes Timing: Flaschenpost CMO-Christoph Huesmann im Gespräch mit Kassenzone.de

Dieser Deal hat ein richtiges Geräusch gemacht: der gestern kolportierte Kauf des Lieferdienstes Flaschenpost wurde mittlerweile von der Oetker-Gruppe bestätigt. Und heute erklärt CMO Huesmann auf Kassenzone.de, warum Flaschenpost so schnell wächst, wie profitabel es bereits funktioniert und nach welchen Kriterien neue Standorte ausgewählt werden. Wer keine Lust auf 55 Minuten Podcast hat, kann die Zusammenfassung auch lesen. Von Oetker ist da allerdings keine Rede – das kam erst danach.

Walmart testet in vier Läden neue Technologien wie Augmented Reality

Walmart will vier seiner Märkte zu Test-Filialen für neue Technologien machen, berichtet die Lebensmittel Zeitung. Dazu gehörten virtuell verlängerte Regale für Textilien und der Einsatz von Augmented Reality für eine effizientere Mitarbeiterführung bei der Verräumung im Store. Getestet werde auch der Einsatz von Handheld-Computern von Zebra für die Führung der Komissionierer beim Instore-Picking von Online-Bestellungen. Die Lieferketten im Online-Handel stehen stark unter Druck, in den USA offenbar nochmal einen Tick mehr als in unseren Landen. Das Gros der US-Verbraucher stellt seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie beim Online-Shopping höhere Erwartungen an die Lieferdienste , ist auf Pressetext.com zu lesen. Für sie sei es am wichtigsten, dass ihr Paket genau zum angegebenen Zeitpunkt ankommt. Dieser Faktor wirke sich auch auf das Image von Marken bei ihrer Klientel aus, zeige eine Umfrage von ShipStation.

Wenn die Kasse zum Kunden geht – mobile Payment für Händler

Der Online-Bezahldienst PayPal profitiert in der Corona-Krise weiter vom Trend zum Einkaufen im Internet. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 121 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar (0,9 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mit . Das gesamte abgewickelte Zahlungsvolumen wuchs um 36 Prozent auf knapp 247 Milliarden Dollar.