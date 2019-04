Begehbare Verkaufsautomaten sind ja gerade en vogue. Und so zeigt sich auch der Kioskbetreiber Valora mit einem vollautomatischen Mini-Laden. Der Einkauf in dererfolgt über eine App, die erlaubt auch den Zutritt in das rund 50 Quadratmeter Kiosk mit Convenience-Sortiment am Bahnhof in Zürich. Drinnen scannt der Kunde seine Ware per App aber selbst. Von Amazon Go ist das weit entfernt, zeigt sich Carpathia enttäuscht.Wer es live erleben will, muss sich zudem beeilen. Die "Avec Box" steht bis zum 22. April 2019 im Hauptbahnhof Zürich. Sie ist fast rund um die Uhr geöffnet. Hier erklärt Thomas Eisele, Mitglied der Konzernleitung, im Interview mit etailment, wie Valora den Ansprüchen moderner Kunden gerecht und digtaler werden will. Das Liefer Start-up Picnic bietet im Heimatmarkt Niederlande künftig Eier als Eigenmarke an. Ziel ist es, in sechs Monatenpro Woche zu verkaufen. Die Eier von einem regionalen Bauern sollen die höchsten Standards im Bereich Tierschutz und Nachhaltigkeit erfüllen. Wenn die Kunden zufrieden sind, will das Unternehmen mehr regionale Produkte in den digitalen Regalen anbieten.- ANZEIGE -