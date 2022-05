Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will eine Verstärkung der internationalen Standards für Menschenrechte in Lieferketten erreichen. Diese sollten von den Staaten, den Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft akzeptiert werden, außerdem sei international mehr Verbindlichkeit notwendig. Hoffentlich kann Deutschland dies im Rahmen der G7-Präsidentschaft in diesem Jahr forcieren. Das Lieferkettengesetz, das vergangenes Jahr verabschiedet wurde und 2023 in Kraft treten soll, überlässt die Überprüfung der Lieferketten den Unternehmen. Funktionieren kann dies aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen und die Staaten ihre Verantwortung nicht zu den Unternehmen abschieben.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Sievert Logistik investiert in die Lagerlogistik

Im Zuge einer Neustrukturierung der Geschäftsfelder will Sievert Logistik sich verstärkt auf das Segment Lagerlogistik mit den dazu gehörenden Mehrwertdienstleistungen konzentrieren. Das Umsatzziel legt das Unternehmen mit Sitz in Lengerich bei 25 Millionen Euro bis 2025 fest, erster Schritt sei der Bau eines neuen Lagers im niederländischen Hardenberg mit einer zusätzlichen Lagerfläche von 5.000 Quadratmetenr und einer vollautomatischen Debagging-Maschine, erklärt der Logistikspezialist. Die Kunden sollten in Zukunft eine geschlossene Logistikkette mit Beschaffungs-, Distributions- und Absatzlogistik sowie dem Transport nutzen können. Diese Umstellung innerhalb des Unternehmens werde aber keinen Einfluss auf das Transportwesen haben.





+++Anzeige+++

Zufriedene Kunden: Hybride Konzepte entzerren die Kassenzone im stationären Handel

Nicht erst seit der Corona-Pandemie stehen Händler:innen vor der Herausforderung, die Menschen wieder in die Einkaufszentren und Shoppingmeilen zu locken und eine Alternative zum Online-Handel zu bieten. Hybride Checkout-Modelle bieten einen wichtigen Mehrwert, indem sie die Kassenzone entlasten und das Einkaufserlebnis verbessern. Automatisierungslösungen für den Scan- und Bezahlvorgang erlauben dabei maximale Flexibilität und treffen Verbraucherwünsche optimal. Mehr



Deutsche Post mit Rekordergebnissen

Die Deutsche Post hat ihren Aktionären auf der Hauptversammlung durchweg positive Zahlen präsentiert. Der Chef des Konzerns, Frank Appel, vermeldet Rekordergebnisse in allen Unternehmenssparten, schreibt die Tagesschau. Durch den Online-Handel sei der Paketversand kontinuierlich gestiegen, es komme nun aber zu einer Normalisierung. Im Frachtbereich habe sich das Ergebnis auf über eine Milliarde Euro verdoppelt, in den ersten drei Monaten 2022 habe hier einer der Wachstumsmotoren gestanden. Das angestrebte Gewinnziel von acht Milliarden Euro gilt unverändert, keinen Einfluss habe wegen des geringen Umsatzanteils in Russland und der Ukraine der Krieg in der Ukraine. Für dieses Jahr habe Appel ein Investitionsvolumen von vier Milliarden Euro genannt, ein Schwerpunkt liege bei der Nachhaltigkeit.





Anbieter müssen unter Umständen über die Herstellergarantie informieren

Händler, die Produkte, die sie nicht selbst produzieren, auf Plattformen wie Amazon anbieten, müssen nach einem Urteil des Gerichtshof der Europäischen Union über die Garantie des Herstellers informieren. Das Gericht entschied über einen Fall, in dem auf der Produktseite des Anbieters auf Amazon keine Informationen über die Garantie vorlagen. Die Kunden konnten sie über einen Link auf einem Informationsblatt des Schweizer Herstellers nachlesen. Der Gerichtshof hat nun entschieden, dass die Informationen über die Garantie vorliegen müssen, wenn sie für die Kaufentscheidung eine entscheidende Rolle spielen. Die Pflicht umfasst die mit der Ware verbundenen Garantien. Für die vom Hersteller angebotene gewerbliche Garantie besteht keine unbedingte Verpflichtung, hier stuft das Gericht eine Pflicht als unverhältnismäßig ein.