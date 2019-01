Liebe Leserin, lieber Leser, ich finde es immer wieder gut, wenn wir unaufgeklärten Verbraucher geschützt werden. Ob es nun darum geht, uns vor Schleichwerbung in einer Folge Pastewka auf Amazon zu bewahren, oder den jüngsten Vorstoß, dass Online-Marktplätze und Vergleichsdienste den Nutzer über die Parameter informieren müssen, die über die Position von Artikeln in Ergebnislisten entscheiden. Auf die Umsetzung freue ich mich jetzt schon. Ihnen einen behüteten Tag!

Zur Frühjahr-Sommer-Saison 2019 erweitert Mirapodo (gehört zur MyToys-Gruppe) sein Sortiment um zwei neue Eigenmarken. Mit „Paul Vesterbro“ bringt der Händler erstmals eigene Schuhmodelle für Männer auf den Markt. Das Label „Unlimited“ soll dagegen günstige Trendschuhe bündeln. Zum Herbst-Winter werden dann weitere Eigenmarken folgen.

Wenigstens bis April wird hier in Aussicht gestellt. Natürlich ist es aller Ehren wert, wenn die Telekom am Feintuning der Funktionen sitzt. Fraglich ist indes, welche Kundengruppen sich dann frühestens in der zweiten Jahreshälfte dafür entscheiden sollen. Ihn hätte es bereits im vergangenen Jahr geben sollen, den smarten Lautsprecher der Telekom, der als Gegengewicht zu Amazon und Google gedacht war. Jetzt wird es noch eine Weile dauern, bis „Hallo Magenta“ fertig wird. So lautet jedenfalls eine Mail , die an die interessierten Tester geschickt wurde.wird hier in Aussicht gestellt. Natürlich ist es aller Ehren wert, wenn die Telekom am Feintuning der Funktionen sitzt. Fraglich ist indes, welche Kundengruppen sich dann frühestens in der zweiten Jahreshälfte dafür entscheiden sollen.

die Marke von 500 Mio. Euro Umsatz klar übersprungen. Im deutschen Markt ist Shop Apotheke von 210 Mio. Euro auf 415 Mio. Euro gewachsen, was einem Plus von 98 Prozent entspricht. Über alle Betätigungsfelder hinweg war das Wachstum von 284 Mio. Euro auf 540 Mio. Euro Umsatz nicht weniger eindrucksvoll, was Der große Wettbewerber von DocMorris hat 2018. Im deutschen Markt ist Shop Apotheke von 210 Mio. Euro auf 415 Mio. Euro gewachsen, was einem Plus von 98 Prozent entspricht. Über alle Betätigungsfelder hinweg war das Wachstum von 284 Mio. Euro auf 540 Mio. Euro Umsatz nicht weniger eindrucksvoll, was auch „noch“ 90 Prozent sind

2017 das Betriebsergebnis fast verdoppelt werden, auf 9,7 Mio. Euro. Der Onlinehandel mit Lebensmitteln rückt für die Kette weiter in den Fokus. Die neu geschaffene Plattform Combi.de sieht Bünting vor allem als Service am Kunden. In Pilotprojekten will der ostfriesische Lebensmitteleinzelhändler Nach Jahren der Konsolidierung sieht sich die Kette Bünting wieder auf Kurs. So zeigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung des vergangenen Jahres zufrieden. Gegenüber dem Vorjahr konnte, auf 9,7 Mio. Euro. Der Onlinehandel mit Lebensmitteln rückt für die Kette weiter in den Fokus. Die neu geschaffene Plattform Combi.de sieht Bünting vor allem als Service am Kunden. In Pilotprojekten will der ostfriesische Lebensmitteleinzelhändler noch in diesem Jahr den Self-Checkout ausprobieren

INTERNATIONAL

Aufgabe von Beteiligungen, um den Aktienwert zu erhöhen. Dabei geht es in erster Linie um eine Abspaltung der Online-Ticketbörse StubHub und der Ebay Classifieds Group. Zu dieser gehören Der mit rund vier Prozent beteiligte Finanzinvestor Elliott Management fordert von Ebay die, um den Aktienwert zu erhöhen. Dabei geht es in erster Linie um eine Abspaltung der Online-Ticketbörse StubHub und der Ebay Classifieds Group. Zu dieser gehören auch die deutschen Angebote Ebay Kleinanzeigen und mobile.de . Bei den Anlegern kam Elliotts Vorstoß jedenfalls gut an. Im frühen Handel in den USA stiegt der Kurs kurzfristig um fast 10 Prozent.

gibt daher die eigene Payment-Lösung auf. Kunden in Österreich könnten Boon wieder nutzen, wenn einer der unterstützten Wirecard stellt seine eigenständige Payment-App Boon ab Ende März 2019 in Österreich ein. Boon ist eine App mit virtueller Kreditkarte, mit der Nutzer an geeigneten NFC-Terminals im Handel kontaktlos bezahlen. Das Unternehmen will sich jetzt mehr auf die Wallets von Partnern konzentrieren und. Kunden in Österreich könnten Boon wieder nutzen, wenn einer der unterstützten Bezahlsysteme (etwa Google Pay) dort startet

eigens entwickelten Lieferroboters bekanntgegeben. Ein Amazon hat den Test einesbekanntgegeben. Ein Video zeigt das kleine Wägelchen im Einsatz. „Scout“ soll im Schritttempo über den Bürgersteig zu den Häusern der Kunden fahren und wirkt optisch wie ein Klon der Entwicklungen von Starship Technologies. Technische Details sind derzeit noch nicht bekannt. Die Tests werden im Norden von Seattle stattfinden

Als Onlinehändler kann man alles richtig machen - bis eine missglückte Zustellung den Kunden verstimmt. Damit das nicht passiert, sorgt die Plattform LuckaBox , auf der Kurierdienstleistungen gebündelt werden.

Mit Instagram kennen sich noch nicht viele Händler aus, und wenn es um die relativ neue Shopping-Funktion geht, erst recht nicht. Media-Markt ist schon einen Schritt weiter

