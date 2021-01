Trotz Festtagen und Lockdown-Blues war in den vergangenen Tagen viel los in der E-Commerce-Welt. Willkommen im Jahr 2021, willkommen in einem neuen Jahr der großen Chancen für den Online-Handel und alle, die dabei mitmachen. Geht es nach dem HDE werden es dank Digital-Coaches im kommenden Jahr viele stationäre Händler sein. Weniger rosig schaut es trotz des Soft-Brexit für britische Produkte aus: Laut einer Umfrage des Bevh kaufen die Deutschen lieber in der EU online ein.

///// HANDEL NATIONAL

Trotz ‚‚Soft-Brexit" – Deutsche kaufen lieber in der EU online ein

56% der Deutschen achten beim Online-Shopping auf den Sitz der Händler in EU-Ländern. Deshalb bezweifelt der Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), dass sich Großbritannien mit dem Brexit einen Gefallen getan hat. Die vom Meinungsforschungsunternehmen Civey im Auftrag des Bevh unter 2.500 Personen durchgeführte Befragung zeigt, dass deutsche Verbraucher großen Wert auf die Sicherheit und den europaweit einheitlichen Rechtsrahmen beim Online-Einkauf legen. Außerdem müssen ab 1. Januar 2021 Pakete aus Großbritannien in die EU beim Zoll angemeldet werden.



Bilanz des Shopping-Jahres 2020

Ein Drittel mehr Umsatz im Online-Handel, Umsatzverluste von 14% im stationären Handel allein im November und Dezember 2020 – die Handelsbilanz für das vergangene Jahr fällt durchwachsen und je nach Branche unterschiedlich aus. In der Jahresbilanz des Verbraucherforums mydealz werden zehn Fakten zusammengetragen, die das Jahr 2020 ganz besonders gemacht haben. Auch wenn man vieles davon weiß, ist die Zusammenschau aufschlussreich.



Berlin Brands Group startet Akquisitions-Offensive bei FBA-Händlern

Anfang Dezember kündigte das US-amerikanische Start-Up Thrasio an, den deutschen Markt nach spannenden Amazon-FBA-Geschäftsmodellen sondieren zu wollen, nun startet die Berliner Brands Group (BBG) mit der Übernahme der Internet-Marke Sleepwise des Hamburger E-Commerce-Unternehmens neu.land GmbH eine Akquisitions-Offensive bei FBA-Händlern und unabhängigen Onlineshop-Betreibern. Auf der Einkaufsliste von BBG stehen demnach Unternehmen mit einem Umsatz bis 30 Mio. Euro.



HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth fordert Digital-Coaches für den Einzelhandel

Angesicht einer Verlängerung des Lockdowns ab 10. Januar fordert HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth eine stärkere Unterstützung des Einzelhandels bei der Digitalisierung nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen. Dort helfen Digital-Coaches den Händlern beim Aufbau eines zweiten digitalen Standbeins. Als größte Herausforderung nennt Genth den Preiskampf und die Auffindbarkeit der Händler im Internet.



Gesetz gegen Umsatzsteuerbetrug im E-Commerce zeigt Wirkung

Fast 50.000 Unternehmen aus China, Macau, Hongkong und Taiwan haben sich seit dem vor zwei Jahren inkraft getretenen Gesetz gegen den Umsatzsteuerbetrug im Internethandel beim bundesweit zuständigen Finanzamt Berlin-Neukölln steuerrechtlich registrieren lassen und in den ersten elf Monaten 2020 mehr als 213 Mio. Euro Umsatzsteuer an den deutschen Staat bezahlt, berichtet Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz. Bis zu 1.000 Neuregistrierungen pro Woche werden aktuell gezählt. Die Unternehmen verkaufen in der Mehrzahl ihre Waren über Plattformen wie Amazon und Ebay. Seit diese Betreiber für die Steuerpflichten ihrer Händler haften, ist die Registrierung nun verbindlich.

///// HANDEL INTERNATIONAL Chinesische Kartellbehörde ermittelt gegen Alibaba

Wegen mutmaßlichen Monopol-Vergehen ermittelt die chinesische Kartellbehörde gegen den Online-Riesen Alibaba, berichten die



Fedex übernimmt Shoprunner und will eine größere Rolle im E-Commerce spielen

Verbraucher, die Mitglied bei Shoprunner sind, erhalten ihre Online-Einkäufe über dessen E-Commerce-Plattform innerhalb von zwei Tagen. Der Retourendienst ist ebenfalls kostenlos. Diesen



Delivery Hero und Woowa schließen Joint Venture

Südkorea gilt weltweit als Vorreiter für Digitalisierung – nicht so bei Online-Essenslieferungen. Um das dort und auch im Rest von Asien schlummernde Potenzial zu heben, haben



Amazon veröffentlicht Festtagsbilanz

Rekordzahlen am laufenden Band präsentiert Amazon auf seinem



Neuer Lebensmittel-Lieferservice geht in Zürich an den Start

Mit einem Lieferversprechen innerhalb von 60 Minuten und 1.400 Produkten im Sortiment geht in Zürich der neue Lebensmittel-Lieferservice ‚‚Avec Now" an den Start. Ab 20 Euro ist die Zustellung kostenlos. Hinter dem Lieferservice steckt der Kioskbetreiber Valora. Geliefert wird auch sonntags und nach Ladenschluss.

Wer sich in der Krise neu erfindet und optimiert, wird seine Expansion schon sehr bald aktiv vorantreiben können. Warum Unternehmen dabei an einen kritischen Punkt in der Customer Experience, den Check-out-Prozess, denken sollten, erklärt



