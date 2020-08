Eine Patentlösung gegen die Probleme des Handels in den Innenstädten gibt es nicht. Das gilt erst Recht seit den Einschränkungen durch Corona. Vielleicht gibt ja "Quickstart" ein paar neue Impulse? Auch wenn es um den Preis ist, dass sich Amazon hier als Marktplattform noch stärker in Position bringt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

/////

HANDEL NATIONAL





Anschub für die Digitalisierung

Ab 15. September 2020 hilft die Initiative „Quickstart“



Was braucht der stationäre Handel in den Innenstädten, um den Abwärtstrend aufzuhalten? Mehr Möglichkeiten für verkaufsoffene Sonntage zum Beispiel. Das fordern jedenfalls viele Beteiligte, unter anderem der Handelsverband Textil in einem Bericht von Internetworld. Klar ist auch, dass die Ausweitung des Shoppings auf den Sonntag höchstens ein Baustein der Belebung von Stadtzentren sein kann. Aber die Wochenendlaune der Verbraucher sollte auch der E-Commerce genau im Blick behalten. Denn das die Kunden immer online sind, heißt ja nicht, dass sie auch immer auf digitale Einkaufstour gehen. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Studie des Payment-Anbieters Klarna, dass der Sonntag der populärste Tag für das Online-Shopping ist. Das gilt für Bekleidung und Schuhe genauso wie für Unterhaltungselektronik und Sportartikel.Ab 15. September 2020 hilft die Initiative „Quickstart“ stationären Einzelhändlern bei der Digitalisierung . Dahinter stehen der Handelsverband Deutschland (HDE), die Initiative „Händler helfen Händlern“ und Amazon. Angeboten werden hochwertige Onlinetrainings, deren Themen von Social Media Marketing bis Online-Recht reichen. Zu den Formaten gehören auch „Top Talks“ von Vorreitern der Szene. Die Teilnahme an den Trainings ist kostenfrei, das Angebot ist unter quickstart-online.de zu finden. „Um sein Geschäft fit für die Zukunft zu machen, muss sich jeder Händler mit der Digitalisierung auseinandersetzen“, sagt dazu der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Wegen der Corona-Krise mit sinkenden Kundenfrequenzen und Umsätzen sei der Aufbau eines Online-Geschäfts als zweitem Standbein noch wichtiger geworden.

///// TRENDS & TECH



© imago images / Christian Ohde etailment-Expertenrat So senken Online-Händler (nicht nur bei Bekleidung) die Retourenquote Retouren sind für viele Betreiber von Online-Shops ein leidiges Thema. Vor allem, da deren Abwicklung für den Händler meist zeitaufwändig und teuer ist. Deshalb versucht jeder E-Commerce-Shop, sie so gut wie möglich zu vermeiden. Felix Schirl, Geschäftsführer und CEO der auf Onsite-Personalisierung spezialisierten trbo GmbH, gibt in diesem Gastbeitrag sechs Tipps, mit denen sich die Retourenquote senken lässt. Mehr lesen



© Aleksandr_a - shutterstock.com Payment Digitalisierung im Handel ist ein Prozess in vielen kleinen Schritten Die Möglichkeiten des Online-Einkaufs hat das Verhalten des Konsumenten verändert: Er unterscheidet immer weniger zwischen online und offline und erwartet auch beim Einkauf im stationären Handel den Komfort und die Qualität, die er online gewohnt ist. Viele Händler sind hierfür digital aber oft noch nicht auf der Höhe. Vor allem kleine Unternehmen brauchen Unterstützung im Prozess der Digitalisierung. Mehr lesen



© daviles - fotolia.com Studien Der Kampf um den Sonntagseinkauf: Meinungsmache mit Statistiken? Die Läden müssen auch sonntags offen sein, damit wir gegen das Internet eine Chance haben. Sagt der klassische Handel. Wird das aber auch von den Statistiken gedeckt? Ja. Nein. Denn für jeden Zweck sind entsprechende Studien-Ergebnisse greifbar. Mehr lesen

Passgenaue Mode dank Videoselfie? Daran arbeitet das Start-up Presize, über das die Wirtschaftswoche berichtet. Es will mit Algorithmen ein sieben Sekunden langes Handyvideo so gut auswerten , dass damit und mit einigen weiteren Angaben der Kunden Maße vom Brust-, Taillen- und Hüftumfang bis zur Arm- und Beinlänge berechnet werden. Eingesetzt wird die Technik unter anderem bereits von S.Oliver in der Shopping-App. Das Ziel der Technik: So soll durch bessere Passgenauigkeit von online bestellter Mode die Zahl der Retouren gesenkt werden. Presize hofft, die Zahl der falsch bestellten Größen im Mode-Onlinehandel um mehr als die Hälfte senken zu können.