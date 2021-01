///// HANDEL INTERNATIONAL

Branchenverbands UK Fashion & Textile Association fallen außerdem für Retouren deutlich höherer Versandkosten an, so dass britische Händler Waren, die sie in die EU versandt haben, nicht mehr zurücknehmen wollen. Schließlich werden EU-Kunden, die auf britischen Webseiten einkaufen, nun als Importeure behandelt. Somit sei auch für sie eine Zollrechnung rechtskräftig.









Kein Google mehr in Australien?

Die Diskussion um eine Nutzungsgebühr für Medieninhalte ist nicht neu, jetzt meint es Australien ernst: Eine Gesetzesvorlage sieht vor, dass Google ebensolche künftig mit Verlagen und Sendern aushandeln muss. Kommt keine Einigung zustande, soll es eine staatlich festgelegte Gebühr geben.



Die Diskussion um eine Nutzungsgebühr für Medieninhalte ist nicht neu, jetzt meint es Australien ernst: Eine Gesetzesvorlage sieht vor, dass Google ebensolche künftig mit Verlagen und Sendern aushandeln muss. Kommt keine Einigung zustande, soll es eine staatlich festgelegte Gebühr geben. Googles Mutterkonzern Alphabet droht Australien nun mit dem Abschalten der Suchmaschine.

E-Commerce macht's möglich: Schuhe aus Deutschland, Kleidung aus Norwegen. Allerdings erhalten Briten, die auf EU-Webseiten einkaufen, in diesen Tagen mit den Lieferungen auch hohe Zoll- und Gebührenrechnungen. Einem Bericht des Guardian zufolge, belief sich die Zollrechnung eines Briten für die Bestellung von Winterstiefeln aus Deutschland auf 147 Pfund. Laut des britischenDie meisten Flugzeuge stehen am Boden, die Menschen bleiben zuhause. Was vermissen die Vielflieger in diesen Monaten des Groundings? Ein gutes Glas Wein, lautet die Antwort der größten Fluggesellschaft der Welt American Airlines und kündigt an, die Weine ihres Flagship-Weinkellers ab sofort zu ihren Kunden nach Hause zu liefern. Als Mitglied im Wein-Club und im Abonnement mit drei Flaschen monatlich kostet das Paket 100 US-Dollar.