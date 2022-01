///// HANDEL INTERNATIONAL

Im Dezember kündigte es sich bereits an ( das "Morning Briefing" berichtete ): Der Stadtrat von Amsterdam hat die Einrichtung neuer Dark Stores für Lieferdienste per sofort und für ein Jahr eingefroren. "Die Lieferungen dieser Firmen und die Abholung der Lebensmittel durch die Kuriere verursachen Menschenansammlungen, Lärm und Verkehrsbehinderungen. Dies führt zu Belästigungen für die Anwohner", schreibt die Stadt auf ihrer Website . Man arbeite an einem neuen Bebauungsplan "mit klaren Regeln für diese Art von Unternehmen".H&M meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr , das am 30. November 2021 endete, ein Online-Umsatzplus von 30 Prozent (auf Grundlage lokaler Währungen) und von 24 Prozent (berechnet in Schwedischen Kronen). Der Online-Anteil habe bei 32 Prozent gelegen – da der Konzern 199 Mrd. SEK Gesamtumsatz angibt (ein Plus von sechs Prozent), wären das 63,7 Mrd. SEK, also rund 6,1 Mrd. Euro.in Belarus, Kasachstan, Kolumbien, Peru und der Ukraine an, die Marke COS gehe in Australien und Saudi-Arabien online an den Start. Gegenwärtig ist das Unternehmen der Pressemitteilung zufolge in 54 Ländern online zu finden.Der britische Online-Elektrohändler AO kündigt " eine strategische Überprüfung des Deutschland-Geschäfts " an. Als Gründe werden unter anderem der verstärkte Online-Wettbewerb und stark gestiegene Kosten für das digitale Marketing genannt; beide Faktoren seien langfristig. In den neun Monaten bis zum 31. Dezember 2021 sank AO zufolge der Umsatz in Deutschland im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 um acht Prozent, im Heimatmarkt lediglich um ein Prozent. Im Neunmonats-Vergleich mit 2019 allerdings steht Deutschland mit einem Plus von 67 Prozent besser da als Großbritannien (plus 58 Prozent).Der britische Warenhaus-Konzern Marks & Spencer kündigt Live-Shopping für seine Website an . Die Sendungen würden von einem hauseigenen Experten moderiert und erlaubten Fragen, Chats und Sofortkäufe. Aus der Programmübersicht lässt sich folgern, dass die Sendungen wöchentlich mittwochs laufen, die nächsten Themen sind jedenfalls "Blumen und Essensgeschenke zum Valentinstag" am 2. Februar und "Valentinstag-Geschenke" am 9. Februar.Die US-Tageszeitung "Washington Post", die bekanntlich Jeff Bezos gehört, sucht TheGuardian.com zufolge einen Korrespondenten, der sich ausschließlich um die Berichterstattung über Amazon kümmert. Wie unabhängig mag der schreiben können? "Ein Alptraumjob", kommentiert "The Guardian" denn auch, fügt allerdings hinzu: "Aber eigentlich sind wir alle zu genau hinschauenden Amazon-Beobachtern geworden." Der zweiten Aussage schließt sich das "Morning-Briefing"-Team an.