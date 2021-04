Wir erleben gerade, wie sich Einkaufen und Arbeiten vom Ort entkoppeln – Online-Handel und Home-Office lassen grüßen. Gleichzeitig wird das lokale Umfeld immer wichtiger. Was macht das mit unseren Innenstädten? Was zieht Menschen künftig noch in die City und wie müssen diese sein? Die Welt um uns herum ist im Umbruch, das machte die Dfv-Konferenz Zukunft-Stadt deutlich. „Wir müssen die Ladentheke ins Internet verlängern", erklärt Wirtschaftsminister Altmaier dem Publikum. Kluge Konzepte sei die Regierung bereit, mitzufinanzieren. Neben Geld braucht es für die Rettung aber auch mutige Anstifter und Unternehmer.

Wie retten wir die City? Dfv-Konferenz gibt Impulse

Bei der digitalen Conference des Deutschen Fachverlages vom 28. bis zum 29. April wurde die Wiederbelebung der Innenstädte intensiv diskutiert. Die meisten deutschen Innenstädte wurden vor 1933 geplant und funktionieren so nicht mehr, war zu hören. In einer Zeit, in der sich Einkaufen und Arbeiten vom Ort entkoppele, müssen auch die Städte sich neu erfinden. Sie müssten zu Bühnen der Freiheit und des Lebens werden. Fazit: Für den Neuanfang braucht es mutige Anstifter und Unternehmer, ein Umdenken in Politik und Verwaltung, kluge Mobilitätskonzepte und engagierte Stadtretter. Der Online-Handel war nur ein Randthema. Mehr Informationen zur Konferenz gibt es hier.



Amazon schaltet Live-Shopping mit Amazon-Explore frei

Wie bekomme ich Kunden trotz Corona-Lockdown und ohne Online-Shop in meinen Laden? Die Antwort von Amazon lautet: mit dem Smartphone. Dafür muss der Händler nicht einmal einen Katalog auf Amazon hochladen. Es reicht, wenn er Bilder der Produkte und entsprechende Informationen bereithält. Die Kunden vereinbaren online einen Termin, die Händler präsentieren und beraten über ihr Smartphone. Die Kaufabwicklung läuft über Amazon. Das neue Feature "Explore" kann auch für virtuelle Städteführungen genutzt werden.



Fielmann will online wachsen

Gerade geht ein großer Mitbewerber im Optiker-Geschäft von online nach stationär, da verkündet der Branchenprimus Fielmann den umgekehrten Weg. Schon bald soll der Online-Anteil am Umsatz bei zehn Prozent liegen, gab Vorstandschef Marc Fielmann gestern bekannt. Möglich sei dies dank künstlicher Intelligenz und neuer Apps für Smartphone.



Lieferando und Amazon nehmen Attila Hildmann-Unternehmen aus dem Angebot

Der Spiegel berichtet über das Vorgehen von Lieferando und Amazon gegenüber dem Imbissbetreiber und Kochbuchautor Attila Hildmann. Beide Unternehmen haben die Waren und Angebote des mutmaßlichen Corona-Leugners und Verschwörungstheoretikers von ihren Plattformen entfernt.

///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon-Logistikmitarbeiter erhalten in den USA mehr Geld

Für mehr als 500.000 Arbeiter in seinen Logistikbetrieben in den USA erhört Amazon den Stundenlohn um mindestens 50 Cent und bis zu drei US-Dollar. Beim Einstiegslohn von mindestens 15 US-Dollar sei man bereits branchenführend, betonte Vice President Darcie Harie. Außerdem habe der

Ebay verdient auch im Jahr 2021 prächtig

Mit einem Umsatz im 1. Quartal 2021 von drei Mrd. US-Dollar und einem Plus von 42 Prozent startet Ebay glänzend ins zweite Corona-Jahr.



Logistik-Riese JD expandiert nach Europa

Der chinesische Logistik-Riese JD hat seine ersten beiden Mega-Logistikzentren in Europa eröffnet, eins im Norden Frankfurt am Mains und ein weiteres direkt an der deutschen Grenze in Polen, nur 90 Kilometer vor den Toren Berlins. Beide Zentren haben bereits im März die Arbeit aufgenommen, wurden aber diese Woche offiziell eröffnet. „Mit den Lagerhäusern in Polen und Deutschland haben wir unsere hochwertigen Lieferketten-, Logistik- und Automatisierungstechnologien nach Europa gebracht", sagte Stard Huang, Chef des internationalen Logistikgeschäfts bei JD. „ Die beiden Lagerhäuser werden als Beispiele dienen, die an anderen Orten in der Region weiter repliziert werden sollen." Mehr als

Wie lange die Corona-Pandemie noch anhalten wird, kann niemand vorhersagen. Sicher ist aber: Der rasante Wandel hin zu einer hybriden Arbeitswelt hat tiefgreifenden Einfluss auf die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Große Onlinehändler wie About You oder Nike setzen auf



