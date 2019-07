Liebe Leserin, lieber Leser, Alibaba, Amazon, Lidl, Zalando und andere haben einiges gemeinsam. Natürlich wollen sie alle das Geld der Kunden. Sie wollen dann aber auch noch deren Daten. Das kann mit kundenzentrierten Retail-Konzepten gelingen, sagt Accenture-Geschäftsführer und Retailexperte Thomas Täuber und zeigt Wege dahin auf, die manchmal faszinierend, zuweilen zum Fürchten, zumeist aber gewinnbringend sind. Übrigens auch nur dann, wenn der Kunde davon einen klaren Vorteil hat. Nötig scheint der Weg. Sonst eilen die US-Riesen noch weiter von dannen.

///// HANDEL NATIONAL

Waren, die in denentsorgt werden müssen, kommen die Amazon Seller ab 3. September teurer zu stehen. Die Gebühren pro entsorgter Einheit steigen abhängig von der Größe teils kräftig an. Vor allem die Vernichtung von übergroßen Artikeln wird teuer, meldet Internet World

Die Kaffeekette Starbucks beteiligt sich an der Restaurant-Technologiefirma Brightloom. Die soll dafür die Mobile- und Loyality-Technologie von Starbucks in Lizenz vermarkten. Die umfassende Mobile-Strategie der Kette mitgilt allgemein als eine der Erfolgssäulen von Starbucks. Das könnte also für andere Ketten ein interessantes Angebot werden. Starbucks will außerdem seinen Lieferservice bis Anfang 2020 zusammen mitbundesweit ausdehnen und mit Uber bei "Innovation und Technologieintegration" zusammenarbeiten.