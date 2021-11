Eine Überraschung ist es nicht, dass Amazon und Starbucks einen gemeinsamen Laden eröffnen. Überraschend ist es vielleicht, dass die beiden Giganten dafür ihre Heimatstadt Seattle verlassen und den ersten Schritt in New York unternehmen. Amazon bewegt sich inzwischen so stark auf Nicht-Online-Terrain und die Aktivitäten nehmen kontinuierlich zu, so dass beim Ausbau des Konzepts von Amazon Go ein Catering-Partner eine logische Folge ist. Und natürlich hält sich Amazon auch hier nicht zurück und holt sich ein global agierendes Unternehmen an Bord. Dann ist beim Aufbau von Amazon Go an anderen Standorten keine Suche nach einem lokalen Anbieter erforderlich, der Partner ist schon da, er hat seinen Kundenstamm und ist etabliert. Einfacher kann es nicht gehen.

///// HANDEL NATIONAL



Konsumausgaben privater Haushalte 2020 gesunken

Im vergangenen Jahr haben sich die Deutschen bei ihren Konsumausgaben deutlich zurückgehalten. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamts lagen sie 2020 um drei Prozent unter den Zahlen von 2019. Im Durchschnitt erreichten sie einen Wert von 2.507 Euro, 67 Euro weniger als im Vorjahr. Nach unten ging es für Gaststätten, Übernachtungen, Bildung und Freizeit. Die Ausgaben für Innenausstattung, Nahrungsmittel und Wohnen waren gestiegen, aber auch für Computer, Wohnmobile, Campingausstattung und Fahrräder.



Mögliche Lieferprobleme bei 3G in der Logistik

Das Deutsche Verkehrsforum befürchtet Lieferprobleme bei der Umsetzung der 3G-Regel in der Logistik. Möglich seien unter anderem Staus in den Logistikzentren, berichtet die Wirtschaftswoche. Der Verband spreche von einem möglichen "Lockdown der Lieferketten". Ohne Ausnahmeregeln drohten die Staus dann an den Toren der Logistikzentren, nicht an den Grenzen. Vor grenzüberschreitenden Lieferungen seien Tests in vielen Fällen nicht möglich, es komme aber auch vor, dass Personal mit Vakzinen geimpft seien, die in Deutschland nicht zugelassen seien. Die von der potenziellen neuen Regierung gefasste 3G-Regelung am Arbeitsplatz gelte ab Mittwoch, hier seien aber Ausnahmen im Transportsektor erforderlich. Die Mitarbeiter müssten bei einem vorübergehenden Aufenthalt in der Betriebsstätte von der Textpflicht ausgenommen werden.

Höhere Preise für Weihnachtsgeschenke befürchtet

In Deutschland herrschen auf der Verbraucherseite Befürchtungen vor einem Anstieg der Preise in der Weihnachtszeit. So erwarten 54 Prozent nach den Ergebnissen einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) durch die Lieferengpässe leicht steigende Preise. In der Folge wollten 55 Prozent der Befragten einen großen Anteil der Weihnachtseinkäufe bereits im November erledigen. Auch in diesem Jahr sei ein Zuwachs für den Online-Handel zu erwarten, 30 Prozent wollten lieber virtuell einkaufen, vor einem Jahr lag der Anteil bei 28 Prozent. Als wesentlicher Vorteil werde der Einkauf ohne Öffnungszeiten angeführt (66 Prozent), 57 Prozent nennen die Möglichkeit, volle Innenstädte vermeiden zu können, als Pluspunkt. In der Folge setzten die Verbraucher für ihr Online-Shopping ein höheres Budget an. Es liege bei 117 Euro (plus 38 Prozent), für den Einkauf in Fachgeschäften würden 66 Euro (minus 27 Prozent) angesetzt, für das Shopping im Kaufhaus lägen 49 Euro (minus 39 Prozent) vor.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Fedex erhöht Kapazitäten

Fedex hat im Hinblick auf die Weihnachtssaison die Kapazitäten erhöht. Nach den Angaben des Logistikspezialisten ist das Volumen für die Luftfracht nach Nordamerika in den nächsten Wochen um 20 Prozent heraufgesetzt worden, mehr Potenzial gebe es auch in Europa und für den Frachtverkehr nach Asien. Insgesamt stünden nach Unternehmensangaben im internationalen Frachtverkehr rund eine Million Kilogramm zusätzliches Transportvolumen zur Verfügung. In Europa gebe es drei neue Flüge, dazu kämen Kapazitätserweiterungen auf vier Strecken. Es zeige sich, dass die Nachfrage nach Kapazitäten in der Luftfracht durch die Schwierigkeiten im Seeverkehr angestiegen seien. Einen Anstieg der Aktivitäten erhoffen sich die Fedex-Veranwortlichen auch bei ihren Unternehmenswettbewerben. Nach der Bekanntgabe der Finalisten für den europäischen



Amazon und Starbucks eröffnen gemeinsames Geschäft

Nun haben sich Amazon und Starbucks geeinigt und in New York einen gemeinsamen Laden eröffnet, meldet



Twitter startet Live-Shopping in den USA

Im Januar startete



